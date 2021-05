PAROLA A COMMISSO

L’appuntamento è fissato per le 11 di oggi, con qualche ora di ritardo per chi attendeva risposte nel dopo gara di Cagliari ma sempre in tempo per fare il punto un po’ su tutto. Dal passato al futuro l’intervento di Commisso è nevralgico nelle vicende viola, per porre un punto alla seconda stagione italiana e fare la chiarezza possibile sulla terza. Ed è soprattutto nell’ottica della prossima stagione che il presidente Commisso sarà chiamato a gestire un certo equilibrismo dialettico, fosse solo per adeguarsi a uno scenario di allenatori comunque destinato a evolversi.

Impossibile che il patron si esponga più di tanto sull’ipotesi Gattuso, la pista più battuta dai viola, sia perchè il tecnico del Napoli è in arrivo proprio domenica al Franchi per allungare la sua corsa verso il secondo posto e la Champions League sia per il suo contratto con De Laurentiis in scadenza solo al 30 giugno. Quanto ad alternative a Ringhio anche in questo caso difficile si voglia anticipare troppo. Molto più probabile che allora Commisso anticipi qualche scelta dirigenziale, come nel caso di un rinnovo di Pradè confermato dall’attuale lavoro già impostato in vista della prossima stagione.

Ma l’intervento del numero 1 viola potrà servire a far chiarezza anche su molto altro, magari su come e quanto potrebbe cambiare la Fiorentina alla luce della nuova guida tecnica (e dalle indicazioni che ne deriveranno) o su quel che è piaciuto meno nel corso dell’annata che si va concludendo, o ancora su un aspetto come quello del restyling dello stadio Franchi che per tutta una serie di motivi diventa il fulcro del futuro della Fiorentina. Perchè poi, al di là del commento a una stagione conclusa con una salvezza e come tale tutt’altro che esaltante, è soprattutto il domani l’argomento più importante del momento. Affinché al termine del prossimo campionato si possa semplicemente celebrare un cammino possibilmente più divertente e ambizioso.