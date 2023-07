PARISI-VIOLA AVANTI: L'IDENTIKIT PERFETTO PER “APRIRE” IL V. PARK

FirenzeViola.it

La Fiorentina è sempre più vicina a Fabiano Parisi. Il terzino dell'Empoli è l'indiziato numero uno per aprire la campagna acquisti del mercato viola. Il nome di Parisi in ottica viola rimane molto caldo, le trattative sono in corso e l'accordo sembra essere sempre più vicino. L'accelerata decisiva è arrivata nei giorni scorsi, principalmente ieri quando Joe Barone si trovava a New York e probabilmente ha avuto il via libera da Rocco Commisso per procedere all'affondo finale e battere la concorrenza. Nella giornata odierna è arrivata prima la conferma dell'interesse viola per il calciatore da parte del presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi e proprio oggi pomeriggio c'è stato un ennesimo contatto tra le le parti che si sono incontrate per cercare di trovare la quadra.

L'incontro ha portato a dei passi in avanti, ma restano ancora da limare alcuni dettagli economici. L'Empoli ha escluso la possibilità di far entrare nella trattativa delle contropartite tecniche ma nell'ambiente viola si respira, per il momento, un cauto ottimismo. Anche perché Fabiano Parisi è un obiettivo concreto per più di un motivo. Il classe 2000 sembra essere l'identikit perfetto per il progetto che la Fiorentina vuole portare avanti: cercare e far crescere calciatori giovani, italiani e possibilmente già nel giro della Nazionale.

In più di un'occasione i dirigenti viola hanno ribadito questo concetto: per la Fiorentina è fondamentale investire sui giovani italiani. Parisi sembra essere il perfetto biglietto da visita per aprire il progetto Viola Park. In questo senso infatti il suo possibile acquisto si sposa perfettamente con la filosofia ribadita questi mesi durante la costruzione del nuovo centro sportivo che vedrà la sua effettiva nascita dopodomani. L'obiettivo infatti è quello di crescere all'interno della nuova casa della Fiorentina giovani talenti italiani dando loro un importante futuro, e Fabiano Parisi potrebbe essere proprio il primo di una lunga serie.