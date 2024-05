PANCHINA E FUTURO: L'EUROPA SARÀ L'AGO DELLA BILANCIA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La finale di Conference League conquistata mercoledì scorso rimescola le carte anche del futuro della panchina viola. Se la permanenza di Vincenzo Italiano resta al momento una strada non percorribile nonostante il potenziale rinnovo automatico che scatterebbe con la qualificazione in Europa League, la Fiorentina al momento ha deciso di prendersi una pausa di riflessione per non sbagliare le scelte future.

Tante ipotesi - È naturale che al momento si prenda tempo, anche perché netta sarebbe la differenza tra poter proseguire il percorso europeo con l'accesso all'Europa League, da quello che porterebbe a un'altra partecipazione in Conference, fino a quello più nefasto di un futuro senza coppe. L'idea che risponde al nome di Alberto Aquilani resta tra le più percorribili, ma è chiaro che affidargli il compito di fare bene in campionato, nelle coppe e contestualmente crescere i giovani, sarebbe un eccesso che rischierebbe di compromettere qualsiasi tipo di obiettivo. Per questo tra le varie ipotesi ci sono anche diversi altri nomi da considerare.

Non solo gioventù - Da settimane si parla ad esempio di Palladino, che ha fatto bene in Serie A col Monza prossimo avversario viola ma che non ha esperienza in Europa esattamente come Aquilani e come Italiano quando arrivò a Firenze. Gilardino è un'ipotesi tramontata, mentre Farioli potrebbe andare all'Ajax. In società c'è chi guarda con grande attenzione anche al profilo di Marco Baroni, oltre a quello di Paolo Vanoli. Il primo è fiorentino e approdare alla Fiorentina sarebbe il sogno di una vita, ma è anche il limite su cui riflettono in ACF. Il secondo proviene da una grande stagione in B, da una lunga gavetta e piace anche al Torino.

Veterano e corsaro - In tanti a Firenze sperano sempre nel nome di Maurizio Sarri. Ormai fisso a Figline dove ha rilevato la squadra col figlio, sarebbe entusiasta di poter restare vicino a casa ma con una squadra di una certa ambizione. Con l'Europa League questa situazione si potrebbe anche concretizzare, ma la Fiorentina è interessata a Sarri? Al momento non pare, ma chissà. Per concludere la lunga rassegna non si può far finta di niente davanti al nome di Juric. Carattere focoso, parlantina fluida e identità calcistica molto chiara. In passato Pradè lo aveva praticamente messo sotto contratto, ma non scattò lo stesso feeling con Barone. Adesso le cose potrebbero essere cambiate, ma tutto dipenderà da quale risultato finale verrà decretato da campionato e Conference. L'Europa sarà l'ago della bilancia.