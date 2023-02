PALLE INATTIVE, SCATTA L'ALLARME

Dal gol di Bianchetti nella prima gara di campionato a quello di Posh ieri, le palle inattive tornano nemiche e lasciano l'amaro in bocca soprattutto dopo la gara di ieri, decisa a favore dei rossoblù da un rigore (Orsolini) e dallo sviluppo di un corner (Posh) così come la partita dell'Olimpico sette giorni prima contro la Lazio fu messa in salita dal gol di Casale sempre da angolo. Anche Italiano ha sottolineato come queste disattenzioni siano costate care in queste ultime gare, così come Riccardo Saponara che aveva raddrizzato la gara ha espresso tutta la sua amarezza.

Dall'inizio della stagione in campionato in realtà sono "solo" otto i gol subiti da calci da fermo, tra punizioni, corner e rigori e dunque su 28 reti subite la percentuale è bassa, ma quello che preoccupa appunto il trend intrapreso nelle ultime due gare con tre gol su tre arrivati in questo modo senza dimenticare il rigore di Berardi su rigore con il Sassuolo, senza tornare più indietro (Nzola su svikuppo di punizione, Lautaro su rigore e Vecino su sviluppo di corner nell'andata con la Lazio, oltre il già citato Bianchetti).

Il trend insomma va cambiato al più presto, insistendo sugli schemi difensivi. Inoltre bisognerebbe invertire il trend negativo sui calci d'angolo a favore: la Fiorentina è la prima nella specifica classifica dei corner guadagnati, con 138, ma quelli trasformati sono davvero troppi pochi con Quarta e Milenkovic quest'anno poco prolifici.