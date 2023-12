OUT JACK E QUARTA, DENTRO RANIERI E DUNCAN. DAVANTI SPERA BELTRAN

FirenzeViola.it

Senza Bonaventura, Quarta e Nico Gonzalez la Fiorentina si presenta a Monza con l’opportunità di sfruttare un turno interessante. Già, perché mentre i viola sono di scena all’U-Power stadium il Bologna riceve l’Atalanta come la Roma il Napoli, e gli intrecci nelle zone di classifica limitrofe ai viola potrebbero fornire ulteriori dettagli sulle ambizioni europee da coltivare nei prossimi giorni.

Insomma una medaglia a due facce da gestire stasera contro gli uomini di Palladino, trovando soluzioni per sopperire alle assenze (pesanti) e continuando a favorire un attacco che deve ancora trovare continuità. Così in vista della formazione Italiano è alle prese con più di un dubbio, tanto più negli ultimi metri dell’undici titolare dove il ballottaggio tra Nzola e Beltran resta aperto seppure l'argentino possa legittimamente sperare di partir dall'inizio. Con Ikonè e Kouamè in procinto di prendersi le corsie esterne Barak resta favorito rispetto alla soluzione con Beltran arretrato, ma i giochi restano aperti.

Quanto al centrocampo Arthur e Duncan sono le certezze di una regia che dovrà proteggere la difesa con Milenkovic e Ranieri centrali, e con Kayodè e Biraghi esterni, davanti a un Terracciano rinfrancato dalla prova con il Verona. In casa Monza torna invece Pablo Mari con Caldirola e D’Ambrosio mentre Ciurria e Kyriakopoulos andranno sulle corsie esterne. Davanti Colombo con Mota e Colpani a sostegno.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

MONZA (3421): Di Gregorio, D’Ambrosio, Marì, Caldirola, Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos, Colpani, Mota, Colombo

FIORENTINA (4231): Terracciano, Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi, Arthur, Duncan, Ikonè, Barak, Kouamè, Beltran