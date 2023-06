ORSOLINI E COMPAGNIA, ORA SI SCALDA L'ASSE FIRENZE-BOLOGNA

FirenzeViola.it

Nelle ultime ore sono stati accostati diversi profili alla Fiorentina in chiave mercato, molti dei quali fanno capo al Bologna. Coi rossoblù, a dire il vero, i contatti vanno avanti da tempo per più questioni, una su tutte riconduce a Riccardo Orsolini, che da almeno due anni orbita continuativamente attorno al club di viale Manfredo Fanti. Il nome del classe '99 è tornato di moda nelle ultime settimane anche per via del suo contratto in scadenza nel 2024, ingaggio e ambizioni permettendo.

Non solo Orsolini, che tra l'altro è seguito pure da Fenerbahce e Lazio. Da tempo ai viola piace Nicolas Dominguez, in trattativa col Bologna per rinnovare (scadenza 2024) ma ancora lontano dal potenziale accordo. La pista è in evoluzione, tra l'altro in merito al calciatore argentino, e non solo, si è espresso a TMW negli scorsi giorni il dt degli emiliani Giovanni Sartori: "Stiamo lavorando, vogliamo tenere sia lui che Orsolini, però valuteremo tutte le opzioni. Terzic? Lo stimiamo...".

Già perché sull'asse Firenze-Bologna resta in ballo anche il terzino serbo, per visionare il quale lo scorso dicembre il ds felsineo Marco Di Vaio presenziò allo stadio Artemio Franchi in occasione dell'amichevole contro i boliviani degli Always Ready. Resiste infine l'idea Jerdy Schouten, centrocampista classe '97 che risulta però legato al Bologna fino al 2026 e che ha una valutazione prossima ai 25 milioni, cifra alla quale la Fiorentina non sembra evidentemente orientata ad arrivare.