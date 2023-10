OLIVER IS COMING BACK, IL DANESE PUNTA LE DUE GARE CON I SERBI

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Questa pausa delle nazionali sarà importantissima per mister Vincenzo Italiano e il suo staff per svuotare piano piano la propria infermeria. Tra i tanti calciatori ancora infortunati in casa viola, oltre ai vari Pierozzi, Mina, Dodo e Castrovilli, c'è anche il portiere Oliver Christensen che sta continuando il suo lavoro di recupero per riuscire a tornare il prima possibile a disposizione del tecnico viola.

Il calciatore danese, infortunatosi nel riscaldamento dell'ultima partita di Conference League contro il Ferencvaros, sta cercando di guarire da una lesione di primo grado del retto femorale della coscia sinistra con un percorso terapeutico-riabilitativo ma la data del suo rientro resta ancora da definire. I primi accertamenti parlavano di almeno due settimane fuori, quindi la speranza di tutti è quella di rivederlo, nell'ipotesi più ottimistica, in campo contro il Cukaricki al Franchi per la terza partita del girone europeo.

Qualora Christensen non dovesse recuperare in tempo per la gara casalinga contro i serbi, a quel punto il ritorno in campo scalerebbe di due settimane esatte: la gara di ritorno, sempre contro il Cukaricki, fissata per il 9 novembre. Questo perché Italiano ed il preparatore dei portieri Savorani hanno da tempo già preso una decisione chiara: il portiere titolare per la Serie A è Terracciano e per le coppe Christensen. Quindi, recuperato o no, nella doppia sfida con i serbi rimane il dubbio ma per le partite di campionato con Empoli e Lazio il danese sederà comunque in panchina.