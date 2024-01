OLIVER, GUASCONE SÌ MA ANCORA DECISIVO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Ieri la mira sbagliata di Zirkzee e i legni lo hanno aiutato non poco contro il Bologna, ma è indubbio che le parate di Christensen ora portino punti e passaggi dei turni di Coppa Italia e Conference. La sua freddezza nelle occasioni di Ferguson, lo stesso Zirkzee e soprattutto Orsolini è stata provvidenziale anche se stavolta, sui rigori, è stato meno decisivo che contro il Parma, visto anche che l'arbitro ha un po' catechizzato il danese perché non assumesse atteggiamenti sopra le righe come con i ducali per mettere pressione psicologicamente agli avversari. Non a casa i giornali lo hanno premiato come il miglior viola ieri sera. Finalmente Italiano, dopo qualche incertezza iniziale del danese che gli ha fatto perdere la maglia da titolare in campionato, ha due portieri che hanno trovato un equilibrio in questa divisione dei compiti tra serie A e Coppe.

Troppe le partite da giocare in una stagione, spalmate su tre competizioni (più la Supercoppa) per mettere il muso di fronte ad una panchina, come è spesso accaduto in passato alla Fiorentina, visto che c'è spazio e bisogno dell'apporto di tutti. Christensen lo ha capito e probabilmente sono stati bravi il tecnico e i preparatori dei portieri a farglielo capire e l'atteggiamento del danese è sicuramente da apprezzare e premiare. D'altronde chi non ha notato come entra in campo anche quando non gioca? Salutando e applaudendo il pubblico, sentendosi dunque protagonista anche in quel caso, sintomo che anche in panchina lui si sente parte integrante di quel gruppo che viene prima di tutto. E come non apprezzare le esultanze a fine gara con i tifosi immortalato da fotografi e cameraman: esplosioni di gioia e di forza, per spiegare che la testa è tutto, con lo sguardo spiritato e una mimica facciale unica a favore di social insomma. Un guascone, ma decisivo.