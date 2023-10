OK TERRACCIANO, PARISI E BELTRAN, MALE MILENKOVIC E I SUBENTRANTI

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

TERRACCIANO - Si trova Luis Alberto a un passo ma lo spagnolo tir sull’esterno della rete, poi non è preciso su un rinvio recuperato da Guendouzi che chiama Zaccagni al tiro (largo). Due ottimi interventi salvano la squadra dai tentativi di Felipe Anderson prima e Luis Alberto poi. Peccato si debba arrendere al rigore di Immobile, 6,5

PARISI - Un bell’anticipo dopo una ventina di minuti sul tentativo da destra di Felipe Anderson. Resta dinamico e non si limita anche nell’apporto alla manovra offensiva, 6,5

MILENKOVIC - Alti e bassi nel primo tempo, sbaglia su un rinvio ma si fa perdonare con un’ottima scivolata al limite dell’area che interrompe l’azione di Luis Alberto e Castellanos. Più in difficoltà nella ripresa, soprattutto sulla girata di Felipe Anderson e su qualche chiamata del fuorigioco. I dubbi sul rigore concesso alla Lazio restano, ma il suo braccio è troppo alto, 5

QUARTA - Entrata dura ma efficace, e regolare, su Felipe Anderson in occasione di una delle prime sortite della Lazio. Nella ripresa gli sfugge Luis Alberto sul tiro ravvicinato respinto coi piedi da Terracciano ma dei due centrali è il più sicuro, 6

BIRAGHI - Dalla sua parte Felipe Anderson scappa un paio di volte nel corso del primo tempo. La musica non cambia nemmeno nel secondo tempo anche se a parziale giustificazione va detto che il capitano era al rientro, 5,5

Dal 33’st RANIERI - S.v.

ARTHUR - Un gran numero di palloni toccati nella prima mezz’ora di gioco. Colpito duro da Zaccagni nella ripresa è costretto a uscire anzitempo, 6,5

Dal 26’st MAXIME LOPEZ - Alimenta il giropalla e ci prova in diagonale senza angolare troppo, 6

DUNCAN - Sbroglia qualche brutta situazione in area di rigore poi offre un gran pallone per la testata di Beltran respinta dal palo. Finisce tra gli ammoniti del primo tempo e probabilmente anche per questo Italiano gli risparmia il secondo tempo. Positivo, 6,5

Dal 1’st MANDRAGORA - Entrato da poco ruba un buon pallone a Guendouzi ma senza trovare il successivo cross dentro l’area. Non va diversamente quando prova il tiro, 5,5

IKONÈ - Dopo i buoni segnali di giovedì sera è ancora titolare della fascia destra. Impiega un po’ a entrare in partita poi ha una buona intuizione per Nico (anticipato da Provedel) e soprattutto ruba palla a Rovella in area lasciando più di un dubbio su un presunto rigore. S’innervosice nell’occasione e rimedia il giallo al pari di Rovella, forse anche per questo nel secondo tempo si vede molto meno e perde troppi palloni, 6

BONAVENTURA - Suo il primo tentativo a rete anche se il tiro è debole e troppo centrale. Avrebbe il merito del bel lancio che manda in rete Beltran ma l’argentino tocca con la mano. Si arrabbia per il giallo a metà ripresa che spinge Italiano a sostituirlo, 6

Dal 17’st BARAK - Non fa a tempo a entrare in partita, poi non conclude a dovere dal limite dell’area, 5,5

NICO GONZALEZ - Con il ritorno dal 1’ di Ikonè si ritrova a sinistra, dove rischia qualcosa in avvio tenendo in gioco un pallone che Guendouzi prova a rendere pericoloso. Sul finire di primo tempo prova a sfruttare il tocco di Ikonè ma l’uscita di Provedel è adeguata. Il cambio di corsia non sembra avergli fatto benissimo, 6

BELTRAN - Protagonista del buon avvio viola meriterebbe anche il gol ma sulla prima occasione un tocco di mano gli nega la gioia del vantaggio mentre sulla seconda, di testa, il palo salva Provedel e la Lazio. Meno in evidenza nella ripresa prima di uscire, ma le sensazioni sono sempre più positive, 6,5

Dal 17’st NZOLA - Una girata centrale sugli sviluppi di un corner e un duello con Provedel che esce al limite, ma commettendo fallo. Continua ad apparire sfiduciato, 5,5

ITALIANO - Confermate le indicazioni della vigilia con l’adattamento di Parisi a destra e il ritorno di Biraghi a sinistra, davanti c’è Beltran mentre nel trio sulla trequarti oltre Nico e Bonaventura c’è Ikonè. La sua squadra tiene bene il campo e nel primo tempo meriterebbe anche il gol per le occasioni di Beltran e l’intervento di Rovella su Ikonè in piena area di rigore. Nella ripresa rinuncia a Duncan per Mandragora, poi a Beltran e Bonaventura per Nzola e Barak, infine tocca anche a Lopez e Ranieri per Arthur e Biraghi ma i cambi non regalano nuove energie e, anzi, nel finale arriva la beffa su rigore, 5,5