OK, IL DATO È GIUSTO. CON SAVORANI TERRACCIANO FA MEGLIO

I dati dell'inizio di stagione della Fiorentina fanno davvero sognare in grande, anche solo dopo otto partite. Ma ce n'è uno che colpisce forse più degli altri ed è quello relativo alle parate che Pietro Terracciano ha compiuto in questo inizio di stagione tra Serie A e Conference League: sono 27 su 35 tiri realmente pericolosi subiti in 9 partite giocate (dati: WyScout). Il che significa che Terracciano ha preso un gol ogni 4 tiri subiti, arrotondando per difetto.

Decisamente meglio rispetto al dato che alla fine della scorsa stagione lo vedeva come il portiere con il più alto coefficiente di gol per tiro subito. Merito del lavoro che dall'estate il portiere viola sta facendo con il nuovo preparatore, Marco Savorani, ma anche della concentrazione che è riuscito a tenere nonostante le critiche piovute da più parti. Certo, la scelta di Christensen come "concorrente" lo ha aiutato: il danese ha ancora bisogno di tempo ed è anche alle prese con un infortunio che lo terrà a lungo ancora un po'. Ma almeno Terracciano ha potuto dimostrare il suo valore: la Fiorentina per ora è in buone mani. Questi i dati, partita per partita, nel dettaglio:

Partite, Gol subiti, Tiri subiti, Parate (WyScout).

Vs. Napoli 1 GS, 4 TS, 3 PARATE

Vs. Ferencvaros 2 GS, 6 TS, 4 PARATE

Vs. Cagliari 0 GS, 4 TS, 4 PARATE

Vs. Frosinone 1 GS, 4 TS, 3 PARATE

Vs. Udinese 0 GS, 8 TS, 8 PARATE

Vs. Atalanta 2 GS, 3 TS, 1 PARATA

Vs. Rapid Vienna (R 0 GS, 3 TS, 3 PARATE

Vs. Rapid Vienna (A) 1 GS, 1 TS, 0 PARATE

Vs. Genoa 1 GS, 2 TS, 1 PARATA

Totale: 9 partite, 893 Minuti, 8 Gol Subiti, 35 Tiri Subiti, 27 Parate. Un gol ogni 4,2 tiri