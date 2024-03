OGNI BATMAN HA IL SUO ROBIN: LA SERATA SPECIALE DI D. NICCOLINI

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Tifoso viola, un passato da difensore anche nella Florentia Viola e un rapporto fraterno con Vincenzo Italiano: questo è Daniel Niccolini, l'allenatore della Fiorentina per la partita di stasera contro il Maccabi Haifa. Una sfida non da poco visto che si tratta di un dentro o fuori con la possibilità di andare ai supplementari e anche ai rigori, quindi responsabilità doppia per chi ha il colore viola tatuato sulla pelle.

Italiano ed il suo staff sono già all'opera per trovare il modo migliore per poter comunicare e dare le direttive anche dallo sky box da cui il tecnico viola seguirà con apprensione l'impegno negli ottavi di finale di Conference, ma stasera toccherà a Niccolini riuscire a guidare la Fiorentina al Franchi. Il classe '82, figlio dello storico scout Maurizio, anch'egli grande tifoso viola, in realtà spesso durante le partite prende le redini della squadra nei momenti in cui Italiano si confronta con la sua panchina, in più è ben voluto dalla squadra, ma stasera sarà diverso.

Una vita da Robin

Italiano e Niccolini sono cresciuti insieme dal punto di vista professionale e si conoscono da quando, all'Arzignano, Niccolini ha iniziato la sua carriera al fianco del tecnico siciliano. Poi le esperienze al Trapani e allo Spezia prima di Firenze, con lo stesso Niccolini che ha detto subito sì e anzi, ha spinto molto affinché le cose andassero in porto in quell'estate tribolata. La particolarità sta tutta nel fatto che, come sottolineato da Italiano ieri in conferenza stampa, stasera si tratta della prima partita che Italiano vivrà da assente nella sua carriera iniziata ormai 7 anni fa. Una prima al Franchi da allenatore è il sogno che Niccolini realizzerà stasera.