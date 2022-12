OGGI SFIDA AL MONACO. TORNA ZURKO E NON SOLO, MA QUANTI ASSENTI: IL PUNTO SULLA PARTITA

Sta per andare in scena (ore 15:00), la penultima, esclusa la partita in famiglia con la Primavera, amichevole della Fiorentina in questa, nuova e strana, preparazione invernale. La squadra gigliata ospiterà allo Stadio Artemio Franchi il Monaco, al momento sesto in classifica in Ligue 1 e qualificato ai play off di Europa League dopo il posizionamento come secondi del girone a pari merito (10 punti) con il Ferencvaros. La squadra allenata da Clement ha sfidato nella giornata di ieri l’Empoli, battendo la squadra azzurra per 0-1 grazie alla rete di Diop. Il tecnico belga ha utilizzato Ben Yedder, Minamino, Volland e altrettanti giocatori validi all’interno della rosa. Adesso resta da capire se, a distanza di poche ore, stravolgerà completamente la formazione o se confermerà i giocatori chiave della squadra anche contro la Fiorentina.

Come arriva la Fiorentina

La situazione in casa Fiorentina, sotto il punto di vista dei giocatori disponibili, non è delle migliori. Ci sarà qualche ritorno, uno su tutti, quello di Zurkowski, dato per certo partente nella prossima sessione di calciomercato. Oltre al polacco, rispetto alla trasferta di Bastia, torna Terzic più la sorpresa Krastev al posto di Favasuli, anche se i due giocano in ruoli differenti. Per quanto riguarda gli assenti, oltre che a un buon numero, avranno anche un peso specifico: Ikonè e Kouame hanno dovuto dare forfait per dei problemi accusati negli ultimi incontri. Saranno out i soliti Gonzalez, Sottil e Castrovilli (il rientro di quest’ultimo è sempre più vicino). Non ci saranno, nuovamente, neanche Venuti e Maleh. Senza dimenticare Amrabat, impegnato quest'oggi per la finale 3/4 al Mondiale in Qatar.