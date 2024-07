OCCASIONE SVINCOLATI: LA LISTA DEI (POSSIBILI) PROSSIMI BONAVENTURA

FirenzeViola.it

Nuovi Bonaventura cercasi. Potrebbe intitolarsi così la caccia che si è aperta ufficialmente oggi per i club di Serie A: trovare un giocatore svincolato che possa fare come il centrocampista a Firenze, prendersi il cuore dei tifosi e garantire almeno tre anni ad alti livelli. Nella decisione che la Fiorentina ha preso di separarsi da Bonaventura, al pari di Castrovilli e Duncan (per Arthur e Lopez si è trattata di una situazione differente essendoci un prestito in ballo), ci può essere anche l'idea di pescare di nuovo dal mercato degli svincolati che quest'estate offre delle occasioni ghiotte. Pradè, d'altronde, non è nuovo a questo tipo di operazioni e da Ribery a Callejon ha sempre dimostrato grande attenzione ad andare a prendere a zero qualche giocatore magari in là con gli anni ma ancora con voglia di giocare ad alti livelli. Andiamo a vedere quali sono i nomi più stuzzicanti a parametro zero.

Porta

Perfino per il ruolo di estremo difensore ci sono delle occasioni alle quali la Fiorentina potrebbe pensare. Non tanto Kasper Schmeichel, 37enne svincolato dall'Anderlecht, e forse neanche David De Gea che nonostante i 33 anni è ancora in cerca di una sistemazione. Ma magari Rui Patricio o Guillermo Ochoa che hanno detto addio ai rispettivi club, potrebbero fare al caso della Viola che si interroga su Christensen e su chi difenderà i pali la prossima stagione.

Difensori

In difesa la questione si fa ancora più succosa. Per le fasce ci sono giocatori come Spinazzola, Ricardo Rodriguez, Alex Sandro, Sergi Roberto o una vecchia conoscenza viola come Marcos Alonso ancora in cerca di una squadra, sebbene la Fiorentina non stia cercando qualcuno che giochi laterale ma piuttosto al centro. E allora occhio a Varane, sondato dal Como, oppure N'Koulou, ex Torino, o ancora Mats Hummels o Joel Matip, considerando che Hermoso, 29enne ex Atletico Madrid, ha acceso già troppe sirene. Due nomi meno quotati ma comunque interessanti potrebbero essere anche Kjaer, uscito dal Milan, oppure Palomino che dopo i guai per doping ha salutato l'Atalanta.

Centrocampisti

Anche a centrocampo ci sono dei nomi che potrebbero fare al caso della Fiorentina. Come per esempio Thiago Alcantara o Yusuf Yazici, Dele Alli o Munian. O ancora Stefano Sensi, Pereyra, Sessegnon, oppure ancora un colpo che avrebbe dell'incredibile come Marco Reus, destinato però alla MLS in USA. Impossibile una trattativa con Rabiot, chissà che invece non si possano riaprire i discorsi con Demme oppure Ansaldi. A costi veramente bassi ci potrebbero essere anche Prcic, Soriano, Guido Rodriguez oppure Bourabia. Tra gli svincolati c'è anche Ethan Mbappe, fratello di Kylian 17enne.

Attaccanti

In attacco il primo nome è già uscito ed è quello di Depay che da oggi è ufficialmente svincolato. Ma se uno legge i nomi di Ben Yedder, Di Maria, Martial oppure Nicolas Pépé, un po' l'acquolina in bocca può venire. Così come quello di Mason Greenwood, ufficialmente svincolato dal Getafe e già cercato da alcuni club italiani. Più semplici colpi come Santi Mina, Ounas o Lamela, può stuzzicare anche il nome di Tosun che si sta giocando l'Europeo. Tutte idee che passeranno, o sono già passate, dagli uffici del Viola Park dopo Pradè e Goretti stanno progettando la Fiorentina che verrà.