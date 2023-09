OBIETTIVO ATENE, CON IL PERCORSO PIÙ NETTO

FirenzeViola.it

Il Genk lo scoglio più duro del girone per la Fiorentina, è il giudizio di qualsiasi addetto ai lavori interpellato in questi giorni. E l'arrivo dei viola da vice campioni della scorsa edizione rende ancora più difficile affrontare qualsiasi avversaria che aspetta come una big della competizione la Fiorentina. Ma per i viola è troppo importante partire con il piede giusto, a differenza di quanto accadde ala scorsa stagione. La partenza dello scorso anno infatti fu stentata con il pari interno con il Riga e i tre schiaffi del Basaksehir a Istanbul, come quella di una macchina diesel in viaggio verso Praga che poi si accese improvvisamente con gli Hearts per poi non spegnersi più, eccezion fatta per l'indolore ko in casa con il Lech ad aprile. Ma proprio quelle prime partite costrinsero la Fiorentina a disputare i playoff da seconda classificata nel girone.

Ecco dunque che la squadra viola proverà a prendere in mano la situazione fin dalla prima partita a Genk anche per affrontare con serenità e senza assembramenti sul calendario le altre competizioni - Supercoppa, Coppa Italia e campionato - visto che arrivare primi nel girone (che quest'anno finisce a metà dicembre) permetterebbe di saltare i playoff a febbraio ed arrivare direttamente agli ottavi a marzo più riposati. Con l'obiettivo di arrivare ovviamente ad Atene.

IL CAMMINO DELLA SCORSA STAGIONE IN CONFERENCE



GIRONE

1^ Giornata 8 Settembre 2022 FIORENTINA – RFS 1-1

2^ Giornata 15 Settembre 2022 ISTANBUL BASAKSEHIR – FIORENTINA 3-0

3^ Giornata 6 Ottobre 2022 HEART OF MIDLOTHIAN– FIORENTINA 0-3

4^ Giornata 13 Ottobre 2022 FIORENTINA – HEART OF MIDLOTHIAN 5-1

5^ Giornata 27 Ottobre 2022 FIORENTINA – ISTANBUL BASAKSEHIR 2-1

6^ Giornata 3 Novembre 2022RFS– FIORENTINA 0-3

Play off andata 16 febbraio BRAGA – FIORENTINA 0-4Play off ritorno 23 Febbraio FIORENTINA – BRAGA 3-2

Ottavi andata 9 Marzo FIORENTINA – SIVAS 1-0

Ottavi ritorno 16 Marzo SIVAS – FIORENTINA 1-4



Quarti andata 13 Aprile LECH – FIORENTINA 1-4

Quarti ritorno 20 aprile FIORENTINA – LECH 2-3



Semifinale andata 11 Maggio FIORENTINA – BASILEA 1-2

Semifinale ritorno 18 Maggio BASILEA – FIORENTINA 1-3



Finalie 7 giugno FIORENTINA – WEST HAM 1-2