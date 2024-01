NZOLA, È GIÀ FINITA? LA FIORENTINA RIFLETTE

FirenzeViola.it

Sono passati solamente sei mesi dall'approdo di Mbala Nzola a Firenze e la fugace e sfortunata storia d'amore tra l'angolano e la Fiorentina potrebbe essere finita. Una possibilità che, anche se tutt'altro che concreta, racconta di un rapporto deteriorato in meno di un anno e soprattutto di un rendimento insufficiente da parte del centravanti angolano, a segno in sole due occasioni (una in campionato) dal suo approdo in viola.

Ma sull'ipotesi di divorzio lampo non c'è solo l'aspetto "contabile" delle reti: anche nell'ultima da titolare contro il Sassuolo l'ex Spezia ha dato pochi segni di vita e lasciato intravedere un coinvolgimento minimo coi compagni. La possibile separazione però è alimentata anche dal mercato e da alcune opportunità, una su tutte quella che porta a Moise Kean, che si sono aperte improvvisamente alla Fiorentina. Per questo la società si guarda intorno e valuta possibili scenari in uscita.

Per le pretendenti a Nzola l'ostacolo maggiore è l'ingaggio pesante (1,5 milioni) e quindi non tanto l'Empoli (che sembra aver mollato subito la presa) ma il Cagliari, il club che si è dimostrato più interessato a Nzola, potrebbe puntare su un prestito di sei mesi. La Fiorentina però vorrebbe che gli isolani o chi per loro prendessero in carico anche una grossa parte dell'ingaggio con un prestito oneroso. Nulla di certo, c'è da ribadirlo, ma già il fatto che la Fiorentina si possa mettere al tavolo per sconfessare una mossa di mercato fatta in estate e privarsi di un giocatore che, non solo per presunto attaccamento al proprio club, meno di dieci giorni fa aveva rinunciato alla chiamata in Coppa d'Africa, lascia intuire quanto poco ci sia da salvare di questi sei mesi fiorentini di Nzola.