NUOVOSTADIO, PLEBISCITO PER CAMPI MA QUANTE PROPOSTE

La settimana scorsa, sia sul sito che sulle nostre pagine social, vi abbiamo lanciato una domanda: dove volete che sorga il nuovo stadio della Fiorentina? Quali sono le vostre idee in merito, sempre considerando i vari paletti posti in essere da Commisso? I nostri lettori non si sono fatte pregare, e sia alla nostra casella mail che sotto forma di commenti sparsi, ci sono giunte oltre 600 risposte, con all'incirca 350 preferenze palesi esplicitate, tra chi ha seguito piste già battute, tra chi ha lanciato nuove proposte, e chi l'ha presa con l'arma dell'ironia, tipica di fiorentini o tifosi viola in generale, come quelli sparsi in giro per l'Italia che hanno simpaticamente invitato la Fiorentina ad avvicinarsi loro.

La soluzione più votata, quella che in questo momento sembra maggiormente gradita nella tifoseria, è quella di Campi Bisenzio. Il piccolo comune periferico, per il quale il sindaco Fossi sta cercando di intavolare ormai da tempo discorsi con la nuova proprietà, ha ricevuto quasi duecento preferenze. Molti si auspicano in un dialogo con Nardella che sblocchi tensioni e paletti burocratici. Nella classifica di gradimento, poi, viene il restyling, o ristrutturazione, del Franchi. L'attuale casa della Fiorentina, infatti, ha anche un valore affettivo non indifferente per buona parte della tifoseria, tanto che un lettore ci scrive senza mezzi termini: "Morirebbe una parte di me". Una nutrita fetta, un po' meno numerosa, vorrebbe invece un impianto nuovo, diverso e lontano dall'attuale Franchi. C'è una minoranza che, riuscisse a strappare un sì dalla Soprintendenza, avrebbe voglia di tirar giù il Franchi e ricostruirlo.

Quindi, sono arrivate una serie di proposte alternative, alcune già note, piuttosto interessanti. Partendo dall'ex caserma Gonzaga a Scandicci, passando invece per il comune di Signa e dintorni - qualcuno ci indica la frazione di Sant'Angelo a Lecore per esempio - o ancora l'area dell'ippodromo Le Mulina alle Cascine, quella dell'ex caserma Perotti a Coverciano, ma anche lo stadio che sta proprio di fronte al Franchi, quel Ridolfi che ospita baseball ed atletica.

Meno votate, ma ugualmente interessanti, una serie di altre proposte: utilizzare l'area del Centro Sportivo di Bagno a Ripoli, magari ampliandolo, buttare un occhio sul Valdarno (Figline e dintorni, si vedano le località suggerite di Le Borra e Matassino), o in situazioni di periferia cittadina, come tra Sesto Fiorentino e Castello (viene indicata un'area in fondo al viale XI agosto), all'Osmannoro, nel terreno di proprietà della famiglia Fratini, ma anche chi spera ancora nella soluzione Mercafir (e spiega che ci sarebbe un'area verde, più ridotta, nella zona sud) o propone l'area ex Longinotti, fornendo tanto di coordinate geografiche: 43°48’24.5″N 11°09’35.3.

Infine una serie di proposte fuori dall'area cittadina, ed anche minoritarie in quanto a numero di preferenze: in ordine sparso si passa da alcuni siti nell'hinterland pratese (vedi Seano o Carmignano), a Lastra a Signa (due lettori ci specificano la località Inno), ma anche da Tavarnuzze, Greve in Chianti ed anche la segnalazione di un terreno agricolo potenzialmente interessante in zona Pontassieve, lungo la strada provinciale tra Vallina e Rosano. Insomma, le proposte sul piatto, potenzialmente, ci sono: palla adesso a Commisso, per capire dove vorrà far sorgere la nuova casa della Fiorentina.