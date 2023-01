NUOVO TENTATIVO PER SABIRI

A 30 ore circa dalla chiusura del calciomercato la Fiorentina prova a lavorare per il futuro, con una operazione alla Amrabat. Nelle prossime ore infatti ci sarà un nuovo incontro per portare Abdelhamid Sabiri in viola pur lasciandolo alla Sampdoria fino a giugno.

Le parti ci stanno lavorando da tempo ma negli ultimi giorni c’è stata un’accelerata anche se i club non si erano trovati d’accordo sul costo del giocatore. In giornata però ci sarà un nuovo contatto per il trequartista marocchino (al Mondiale insieme ad Amrabat) che gradirebbe la destinazione, anche se dovrà aspettare fine stagione per arrivare a Firenze. Entro oggi dunque si aspettano ulteriori novità su quella che potrebbe essere l'ultima operazione in entrata (occasioni a parte).