NUOVO TECNICO VIOLA, ECCO GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI

La Fiorentina annuncerà il suo allenatore entro Natale. Sono ore calde in casa Fiorentina per quanto riguarda la scelta del nuovo tecnico viola. Questa mattina la dirigenza viola ha lavorato all'interno del Centro Sportivo Davide Astori, con l'intento di cercare al più presto una soluzione cercando di affidare la panchina viola all'allenatore giusto. Poi Barone è partito per l'America, mentre Daniele Pradè è tornato a Roma. I dirigenti viola (coinvolti anche Dainelli e Antognoni) si sono confrontati durante la mattinata e hanno continuato a parlare del futuro allenatore analizzando i pro e i contro di ognuno dei candidati. La lista dei possibili futuri tecnici si è ristretta a quattro nomi italiani, ai quali si aggiungerebbe un profilo di carattere internazionale che intrigherebbe molto la società viola. I nomi che ha in mente la Fiorentina per quanto riguarda un allenatore di profilo internazionale sono di alto livello, ma difficilmente un tecnico di questo calibro accetta di entrare in corsa in una squadra che milita nelle zone basse di classifica.

I quattro nomi che la dirigenza continua a tenere in piedi sono quelli di Iachini, Ballardini, Di Biagio e Nicola. Scartata quindi l'opzione di un possibile ritorno di Cesare Prandelli o di Donadoni. Il nome più caldo rimane quello di Beppe Iachini che sarebbe quello più pronto a firmare con la Fiorentina. In questa lista c'è da considerare il fatto che anche il Genoa sta cercando un allenatore, considerato che Thiago Motta dopo la sconfitta di 4-0 di ieri con l'Inter va verso l'esonero. E uno dei nomi caldi per la panchina della squadra di Preziosi è quello di Ballardini.

Rimane però aperta la possibilità del quinto nome a sorpresa di caratura internazionale, come detto. La Fiorentina avrebbe valutato anche Vladimir Petkovic, tecnico che conosce bene il ds Pradè da quando il primo era mister della Lazio. Adesso però l'ex allenatore biancoceleste è il ct della Svizzera e con un Europeo alle porte difficilmente i viola riusciranno a strappare Petkovic alla Nazionale svizzera. Impossibile convincere Pochettino o MarcelinoMarcellino. Resta il fatto che la Fiorentina aspetta risposte proprio da un profilo del genere e per questo si è presa altri due-tre giorni.