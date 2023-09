NUOVA OCCASIONE PER NZOLA: ADESSO I GOL DELLE PUNTE

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Quella di domenica contro l'Atalanta sarà una nuova chance per qualche calciatore neo arrivato che ancora non ha convinto pienamente, tra cui M'Bala Nzola. Giunto in estate con le stimmate del "raccomandato" (da Vincenzo Italiano), l'angolano si è messo in mostra alla prima di campionato contro il Genoa mostrando una buona presenza là davanti oltreché una discreta predisposizione al dialogo con i compagni. Poi un leggero calo in linea con la flessione generale della squadra legata ai tanti impegni ravvicinati già disputati in questo inizio di stagione.

Se è vero che Nzola non ha ancora trovato la via della rete, il medesimo trend vale per Lucas Beltran che ha convinto tuttavia per la maggiore propositività palesata in fase di costruzione (e in un certo senso pure per le ottime referenze di cui gode fin dal suo sbarco in Toscana). Il dato di fatto è che adesso la Fiorentina necessita dei gol delle proprie punte, dunque all'Artemio Franchi, contro la compagine allenata da Gian Piero Gasperini, è attesa una svolta in tal senso. Con Beltran che, in tutto ciò, è presumibile faccia il suo ingresso solo a gara in corso.