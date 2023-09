NUOVA EVOLUZIONE

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Chiariamoci, dopo tanta carne al fuoco tra via al campionato (nel caso dei viola anche ai play off di Conference League) e ultima settimana di mercato era da metter in preventivo il calo d’attenzione dettato dalla prima sosta stagionale, ma per la Fiorentina aver lasciato negli occhi il poker rimediato a San Siro non ha fatto altro che dilatare tempi e aspettative.

Così mentre è facile scorgere ulteriori slittamenti per il Viola Park (di ieri l’ultimo aggiornamento su alcune documentazioni non ancora fornite dal club che dunque spingono a metà ottobre l’eventuale inaugurazione) è altrettanto immediata la voglia di cambiamento che si respira intorno alla squadra, se non proprio dal tecnico quanto meno da una larga fetta di tifosi preoccupati da un’eccessiva ripetitività degli schemi.

Non è dato sapere però come e quanto l’allenatore vorrà cambiare l’assetto generale alla ripresa del campionato, e d’altronde lo stesso calendario fitto d’impegni sembra favorire sin da ora una turnazione necessaria in termini di uomini, ma è chiaro come il gruppo sarà chiamato a cambiare pelle per non cadere nei soliti errori. Una mutazione che spetta a tecnico e squadra affinché i viola mostrino meno punti deboli, e soprattutto per ritrovare un’imprevedibilità offensiva che a dispetto dei volti nuovi arrivati dal mercato ricorda troppo da vicino le difficoltà in fase realizzativa della passata stagione.