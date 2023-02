NUNO GOMES A FV: "BRAGA FORTE ANCHE SENZA VITINHA. IL MIO TRASCORSO NELLA FIORENTINA..."

Inizia la fase a eliminazione diretta per la Fiorentina, che nel playoff di Conference League dovrà vedersela con gli ostici portoghesi del Braga. Chi meglio di Nuno Gomes, ex attaccante portoghese che ha vestito entrambe le maglie nella sua carriera, per raccontarci l'imminente doppio confronto? Di seguito delle sue dichiarazioni esclusive a Firenzeviola.it: "Il Braga sta facendo una grande stagione, al momento occupano i posti di qualificazione per la prossima Champions League. Hanno appena battuto il Benfica in coppa, hanno una rosa di grande qualità e con molte soluzioni. È vero che se ne è andato Vitinha che è un bravo giocatore ma hanno comunque Banza e Abel Ruiz che sono due buoni attaccanti. Per come finirà dipenderà se saranno ispirati o meno".

Quali sono i loro profili più insidiosi?

"Ricardo Horta è bravissimo, su fratello André pure, ora hanno aggiunto anche Pizzi e Bruma, altri due ottimi giocatori. E poi quando giocano in casa sono molto difficili da affrontare. Sarà sicuramente una bella sfida".

Cosa si porta dentro del trascorso alla Fiorentina?

"Ho ottimi ricordi di Firenze e della Fiorentina. Mi viene in mente il mio gol che ha regalato la vittoria in finale di Coppa Italia. La città e il club mi sono rimasti nel cuore. Parliamo di una bellissima città, la più bella d’Italia. Purtroppo ho vissuto anche momenti che non mi piace nemmeno ricordare e che spero non succedano mai più perché i tifosi non se lo meritano".