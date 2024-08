NUMERI DI MAGLIA, GUDMUNDSSON SI PRENDE LA 10. ECCO LE SCELTE DEI NUOVI ACQUISTI

FirenzeViola.it

Come era ampiamente previsto, tra i nuovi numeri di maglia per la Fiorentina, quello più prestigioso, il n. 10, rimasto libero dopo la cessione di Nico Gonzalez alla Juventus, sarà indossato dal nuovo top player viola, Albert Gudmundsson. L’islandese, che avrà il compito di prendere il testimone e portare avanti l’eredità lasciata dall’argentino, dimostra subito dunque tutta la propria personalità.

Oltre all’ex Genoa, sono stati ufficializzati, tramite un post su X pubblicato dalla Fiorentina stessa, anche i numeri degli altri nuovi acquisti. In ordine di tempo, da chi è arrivato prima al Viola Park, ecco Adli, approdato in maglia viola in prestito dal Milan e che ha scelto di indossare la maglia n. 29. Moreno, un altro rinforzo giovane in difesa, ha optato per il n. 22.

Per quanto riguarda i due capitolini, l'ex Lazio Cataldi avrà la casacca n. 32, mentre l'ex Roma Bove indosserà il n. 4. Infine, l’ultimissimo arrivato, Robin Gosens, giunto poco fa al Viola Park, avrà la maglia n. 21.

