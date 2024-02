NON OGNI SQUADRA SMARRITA È UNA SQUADRA CHE SI È PERSA

FirenzeViola.it

Sei partite giocate, 4 reti fatte e 10 subite che hanno portato in dote 2 pareggi e 4 sconfitte. Basterebbero soltanto i numeri - spesso freddi, ma mai come questo caso eloquenti - per fotografare il disastroso 2024 che sta vivendo la Fiorentina, ormai lontana parente di quella squadra dalle belle speranze e dal futuro luminoso che si affacciava al nuovo anno con un impeto travolgente. Ferita da più parti. Dal fuoco nemico, che ieri ha colpito con una veemenza degna del miglior Tarantino quando sembrava che la squadra potesse riacciuffare (solo nel risultato) la tanto agognata gioia dei tre punti che manca da dicembre. Ferita anche dal fuoco amico, che sul più bello ha tirato indietro la mano voltandosi dall'altra parte.

"Non so a chi darla". La sconfitta di ieri è riassumibile nelle parole pronunciate da Luca Ranieri alla mezz'ora della prima frazione, perché la Fiorentina mai come al Via del Mare è sembrata una squadra confusa e smarrita, con un palleggio sterile che non è (quasi) mai riuscito a portare alla conclusione. Biraghi e compagni sembrano aver perso anche un po' di quella fortuna che si erano portati dietro nel mese di dicembre. Dopo essere riusciti a ribaltare una partita dove nei primi 45 minuti soltanto legni, imprecisione e Terracciano hanno evitato ai salentini di dilagare, 2 minuti funesti in pieno recupero regalano al Lecce una vittoria insperata firmata Piccoli-Dorgu e alla Fiorentina una sconfitta che si fatica a commentare.

Adesso però la squadra dovrà dare risposte sul campo. Nel post partita di ieri sera capitan Biraghi si è assunto le proprie responsabilità e ci ha messo la faccia, parlando di sconfitta vergognosa e di atteggiamento da non ripetere più. La squadra già oggi si ritroverà al Viola Park per preparare la partita di domenica 11 contro il Frosinone: nove giorni in cui Vincenzo Italiano avrà la possibilità di riassettare la difesa, sperare di recuperare Arthur, migliorare la condizione fisica di Nico Gonzalez e inserire nei propri schemi Andrea Belotti, che ieri stava già per timbrare il cartellino con la sua nuova maglia viola. Perché non ogni squadra smarrita è una squadra che si è persa.