NON IL QUANTO MA IL COME

I più critici non avranno troppo apprezzato la difesa a spada tratta della dirigenza, o più semplicemente l’assenza di riferimenti al perché o al come delle varie, recenti scelte di mercato, mentre i più soddisfatti avranno gradito la conferma che con questa proprietà il rischio di fallimento è pressoché scongiurato, ma la maggior parte di chi ha letto attentamente l’ultimo intervento di Commisso sarà rimasta probabilmente delusa dai pochi riferimenti tecnici alla strada intrapresa dalla Fiorentina.

SPESE, RISULTATI E SOSTITUZIONI

Perchè seppure nessuno possa discutere quanto Commisso abbia investito nel club, dotandolo del centro sportivo più importante d’Europa, e compreso che “spendere per spendere” non significa necessariamente vincere (o non debba per forza obbligare la società a strapagare calciatori come verrebbe da pensare in riferimento alla vicenda Gudmundsson) è più il come che non il quanto si è speso che, da tempo, è finito al centro di molte discussioni e più di una critica. Perchè osservando poi la condizione della rosa a disposizione di Italiano, giunto al terzo anno di gestione, si fatica a individuare quelli che potranno essere i punti di partenza dell’immediato futuro, panchina inclusa, mentre se in ambito di cessioni i risultati sono stati fenomenali lo stesso non si può dire per il rendimento fornito da chi è arrivato a Firenze in sostituzione dei partenti quasi sempre pagati a peso d'oro.

