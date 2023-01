NO SOCIAL, UN PASSATO DA PUNTA E LA VOGLIA DI CONTARE: CHI È WALTERINO SIRIGU

Un nuovo numero 12 per la Fiorentina. Questo sarà - in maniera definitiva nel giro di 48 ore a meno di clamorosi dietrofront - Salvatore Sirigu. Un campione d'Europa che, raccontano, arriva a Firenze molto motivato per provare anche a giocarsi il posto con Terracciano che di scalpi, negli scorsi anni, ne ha fatti però diversi.

Il curriculum di Sirigu è quello di un grande calciatore grazie soprattutto all'esperienza al PSG che fece di lui il perno dei primi squadroni dopo l'arrivo dei soldi dal Qatar: 4 campionati vinti, 3 supercoppe di Francia, 3 coppe di Lega oltre ovviamente alla vittoria dell'Europeo l'estate del 2021. Una competizione nella quale è sceso in campo solo per pochi minuti, ma non per questo ha avuto meno importanza: tanti compagni hanno sottolineato il suo ruolo di mental coach nello spogliatoio, sia con messaggi che ogni mattina svegliavano la chat del gruppo di Mancini, sia con gesti che aiutavano a cementare il gruppo.

Sirigu, sardo di nascita, deve alla siciliana Palermo il salto nel calcio dei grandi, con un esordio in prima squadra a 22 anni contro la Lazio che fece capire fin da subito il suo potenziale. Mondonico, che lo aveva allenato alla Cremonese, disse: "Sirigu sarà il portiere dei prossimi dieci-quindici anni". E non ci è andato lontano.

I compagni lo soprannominarono "Walterino", per la somiglianza nelle movenze all'allenatore che lo fece esordire, Walter Zenga. Ma anche "Totò" era un soprannome che andava per la maggiore per lui che il portiere lo fece per un problema d'asma riscontrato da piccolo quando faceva l'attaccante.