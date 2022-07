NO-LIMITS A MOENA: ITALIANO SPINGE SULL’ACCELERATORE

L’impressione qui a Moena è che si stia lavorando per spingere l’asticella un po’ più in su. Lo si percepisce nell’aria del Cesare Benatti, in cui oggi hanno rimbombato le parole di Vincenzo Italiano. Il dictat è migliorare quanto fatto l’anno scorso e forse fare qualcosa di più: nel discorso alla squadra dopo la partitella mattutina il tecnico della Fiorentina ha fatto riferimento alla Champions League e a quanto fatto dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini negli ultimi anni.

La volontà è di aprire un ciclo importante sull'impronta di quanto fatto dal Gasp con la Dea e la dirigenza viola sta cercando sul mercato di dare basi ancora più solide al progetto, ma le fondamenta sono state gettate stagione scorso. Come ha spiegato Riccardo Saponara in conferenza stampa: “al momento è giusto martellare sui concetti già appresi negli ultimi dodici mesi”.

Concetti e idee che devono essere appresi dai nuovi in questa seconda settimana. Italiano vuole spingere sull’acceleratore per arrivare al meglio al primo impegno ufficiale con la Cremonese e soprattutto al playoff di Conference che si giocherà a cavallo della seconda giornata di Serie A, uno sbocco che determinerà la stagione viola. Per questo non sono ammesse pause in allenamento, come sottolineato stamani dal tecnico ex Spezia; Italiano ha esortato tutti i componenti della squadra -per primi i portieri- a dare di più e nel pomeriggio ha redarguito in particolare Jonathan Ikoné dopo un pallone perso, accusandolo di essere troppo superficiale. L'ambizione del mister sembra rispecchiare quella dei ragazzi, a cominciare dal suo "primo scudiero" Saponara, le cui parole suonano da monito per tutti: "Questa squadra non si deve porre limiti, anzi è inutile. L'obiettivo è vincere partita dopo partita, anche perche quest'anno le aspettative saranno più alte".