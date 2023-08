NIZZA-FIORENTINA 1-2, RIVIVI IL LIVE DI FV

Fonte: Cronaca a cura di Luciana Magistrato

90' - La Fiorentina chiude in difesa e la gara finisce 1-2 per i viola che nel finale hanno rischiato un po'.

87' - GOL DEL NIZZA. Perla di Bouanani che riceve sulla destra, si accentra e lascia partire un tiro a giro che si infila sotto il sette alla destra di Terracciano. Veramente un bel gol. Il giocatore si infortuna nell'occasione e al suo posto entra Camara.

84' - Angolo Nizza, sbroglia in due tempi Quarta.

82' - Affondo Nizza, ma Terracciano chiude uscendo prontamente su Guessand

78' - Tiro in porta di Martinez Quarta che impegna seriamente il portiere

73' - Momento di nervosismo tra Ranieri e Guessand (il viola lo ha trattenuto un po' troppo energicamente) che vengono quasi alle mani, divisi dai compagni. L'arbitro li ammonisce ed invita gli allenatori a tranquillizzare i loro giocatori

64' - TERZO CAMBIO VIOLA. Ikoné si ferma: problema muscolare ed arriva il cambio con Kokorin. Ma il francese accenna ad una corsa uscendo segnale che si è fermato in tempo.

60' - CAMBI VIOLA: Fuori Sabiri e Kouame, dentro Infantino e Munteanu. Il rumeno si posiziona dunque sulla trequarti

56' - Cambio per il Nizza: entra Trore per Brahimi

53' - AMMONITO PARISI, per fallo da dietro sull'avversario che viene abbracciato letteralmente dal terzino viola

51' - La Fiorentina porta avanti l'azione al limite e fa girare la palla che da Ikoné passa a Kayode che non ci pensa due volte a tirare. Ma il tiro del campione d'Europa non è preciso.

49' - Occasione per Kouame, servito da Jovic, para il portiere.

47' - La Fiorentina scende sulla sinistra, cross basso per Mandragora che prova il tiro ma finisce sull'esterno della rete

46' - RIPARTITI! Si riparte dal 2-0 firmato da Jovic e Kouame per la Fiorentina che torna in campo con lo stesso 11.

45' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO: 2-0 PER LA FIORENTINA

36' - GOOOOL!! A SEGNO KOUAME! Serie di tiri nella porta del Nizza, prima di Sabiri con Ranieri che riaccendel'azione ributtando la palla al centro, Mandragora fallisce l'occasione ma arriva Kouame ed infilne infila il pallone nella rete!

34' - Ikonè sembra essersi acceso sulla destra fa una doppia finta e tira ma il tiro è esterno

32' - DOPPIA OCCASIONISSIMA! Quarta lascia partire un gran tiro dalla distanza, il portiere ci mette la mano e salva in angolo. Sullo sviluppo Ikoné prende il palo ma il pallone poi esce!

27' - Guessand fugge via sulla destra e si accentra, Ranieri salva in angolo travolgendo il francese. Sullo sviluppo Lotomba di tacco nel'area piccola cerca di soprendere Terracciano che però blocca la palla senza problemi.

26' - OCCASIONISSIMA! Jovic perde la palla sulla destra poi la riprende caparbiamente e serve un ottimo pallone a Ikoné che lo cicca clamorosamente.

19 - DUE AMMONITI. Si accende una mischia! Scintille tra Jovic e il 37 del Nizza, Belahyane, che aveva commesso fallo sul serbo che reagisce male: entrambi ammoniti.

17' - GOOOOOL ! GOL DI JOVIC, servito ottimamente da Kouame, innescato a sua volta da Sabiri. Il serbo rimane freddo ed infila il portiere.

12' - Punizione dalla distanza di Mandragora per la testa di Ranieri, anticipato. Ma era arrivata anche la segnalazione dell'arbitro.

8' - Bella azione partita da Quarta che da regista serve Parisi, palla a Kouame poi a Mandragora che non riesce però ad innescare Jovic chiuso bene dall'avversario.

5' -La Fiorentina prova l'affondo dalla sinistra per Jovic ma il Nizza sbroglia

4' - Proprio Quarta chiude bene sulla fascia destra prima che il numero 14 avversario, Brahimi, crei problemi crossando la palla al centro. Bel disimpegno

3' - Primi minuti di studio, con Martinez Quarta oggi con la fascia di capitano chiamato ad impostare da dietro e far ripartire l'azione soprattutto sulle fasce per Kouame e Ikoné

1' - PARTITI - La Fiorentina indossa la seconda maglia, bianca con i gigli

Alle 14 fischio d'inizio per la seconda gara della Fiorentina per la Sela Cup, contro il Nizza. La Fiorentina, con la sconfitta per 2-0 ad opera del Newcastle è ultima nella classifica provvisoria della competizione mentre i francesi hanno due punti frutto del pareggio con 1 gol contro il Villarreal che ha lo stesso punteggio. Ovviamente guida la classifica il Newcastle con 5 punti (vittoria più 2 gol ai viola). Firenzeviola seguirà la gara con la diretta testuale che vi terrà informati di tutte le azioni. Ecco intanto le formazioni, con quella viola totalmente cambiata rispetto a ieri.

NIZZA (3-4-3): Schmeichel; Lotomba, Rosario, Amraoui; Louchet, Beka Beka, Belahyne, Diop; Bounani, Guessand, Brahimi. All. Farioli.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Quarta, Ranieri, Parisi; Amatucci, Mandragora; Ikoné, Sabiri, Kouame; Jovic. A disp. Martinelli, Biraghi, Bonaventura, Milenkovic, Brekalo, Comuzzo, Dodo, Cabral, Duncan, Cerofolini, Gonzalez, Infantino, Kokorin, Munteanu, Arthur. All. Italiano.