NIENTE VACANZE PER KOUAME: IL FUTURO NON ASPETTA

Christian Kouame, fresco di eliminazione all'Olimpiade nei quarti di finale contro la forte Spagna, come vi abbiamo anticipato ieri non si godrà il periodo di vacanze che in teoria gli sarebbe dovuto, per sua volontà, e già nel corso della prossima settimana è atteso a Firenze per mettersi a disposizione di mister Italiano e, soprattutto, poter tastare con mano le sue chance di permanenza nella Fiorentina che va costruendosi.

Il ritiro di Moena, d'altronde, ha fornito alcune buone indicazioni all'allenatore viola per quanto riguarda alcuni dei profili che ha avuto a disposizione (nella stessa area d'influenza dell'ivoriano, per esempio, ha speso parole d'elogio verso Sottil e Callejon) ma è vero anche che rimane la necessità di trovare soluzioni alle spalle di Vlahovic per il ruolo di punta centrale. Già Iachini aveva provato a cucirgli un ruolo da prima punta, ma senza successo: potrebbe essere invece questa una soluzione praticabile per Vincenzo Italiano? Di sicuro, prima di decidere, il tecnico vorrà averlo sott'occhio.

Sullo sfondo, però, c'è anche il mercato: le piste per l'ivoriano classe '97 non mancano. In Italia e non solo, visto che oltre al Cagliari (che di fatto l'ha nel mirino dallo scorso inverno) e all'Udinese sono da aggiungere le attenzioni del Friburgo in Germania e dell'Anderlecht in Belgio. Ancora nessuna di queste sembrerebbe in aria di affondo, anche perché la Fiorentina non intende dare via il calciatore a prezzo di saldo, visto l'esborso che è servito per portarlo a Firenze a suo tempo. Con la sua presenza fisica, già da settimana prossima, sarà più semplice capire la direzione del suo futuro.