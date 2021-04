NIENTE CALCOLI

Guardare oltre, voltare pagina, considerare che il divario sul Cagliari terzultimo è sì rimasto intatto, ma assolutamente senza fare calcoli. Piove su Firenze, un parallelo con quella primavera che non arriva e che assomiglia tanto alla prossima stagione. Ma mentre si rincorrono le voci sulle scelte in arrivo da parte della proprietà, soprattutto in panchina con Gattuso in prima fila, la sconfitta di domenica sera impone di rivolgere nuovamente la massima attenzione alla classifica.

Solo che da ora in poi l’attenzione in questione dovrà essere orientata solo a quanto sarà in grado di fare la squadra di Iachini. Perchè nel finale di campionato pensare di aggrapparsi al lento ritmo delle avversarie è come minimo rischioso, e perchè lungo il cammino arrivare allo scontro diretto con i sardi nelle migliori condizioni sarà fondamentale. Da qui a sabato, quando i viola saranno di scena a Reggio Emilia contro il Sassuolo, tecnico e squadra sono perciò chiamati a ricaricare le pile in vista di un tris settimanale dove dare il massimo.

Perchè se la squadra di De Zerbi resta tra le più organizzate sul profilo del gioco, il Verona e la Juventus (che seguiranno l’impegno del Mapei Stadium) saranno sfide altrettanto impegnative, e nel giro di poco tutti gli scenari potrebbero pure cambiare vista l’imprevedibilità del calcio a porte chiuse. Nervi saldi e testa lucida per tutta la Fiorentina, insomma, perchè non è più tempo di pensare al rendimento degli altri.