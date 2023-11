NICO-JACK, ANCORA LORO: ITALIANO RIPARTE DALLE CERTEZZE

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Bonaventura-Nico si riaccendono, la Fiorentina torna a vincere. In questo momento era fondamentale tornare alla vittoria e solo attraverso i due uomini fin qui migliori la squadra poteva riuscire a farlo. Non a caso sono loro a guidare la classifica dei marcatori viola, Gonzalez con 6 (più 2 nelle qualificazioni alla Conference) e Bonaventura con 5, nonostante nella Fiorentina salti all'occhio una cooperativa del gol nelle due competizioni.

La fame e la voglia di vincere e non il gioco hanno fatto la differenza, ha riconosciuto anche Italiano, ma certo i gol dei due protagonisti hanno fatto la differenza. E se quello di Nico è arrivato solo su rigore (il pallonetto sbagliato grida invece vendetta come il tiro di Jack sfuggito alle maglie difensive rossoblù) c'è da riconoscere che l'argentino in viola non ha mai sbagliato un rigore, confermandosi un "freddo" dal dischetto (il primo stagionale per la Fiorentina). Inoltre con questo gol ha eguagliato il suo record della scorsa stagione in A, mentre è ad un gol dall'eguagliare il record in viola (7, nella prima stagione).

Ma il tecnico ha riconosciuto: "Nel momento in cui non sono brillanti Nico e Bonaventura paghiamo, i giocatori di qualità devono essere sempre attivi e in fiducia per cambiare le partite". I due giocatori da domani sono in Nazionale dove possono scrivere pagine importanti: Nico si sta prenotando come protagonista nel futuro dell'Argentina, Bonaventura è il presente perché Spalletti sa che ad un giocatore così non si può rinunciare.