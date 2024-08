NICO È TORNATO. TRA ATALANTA, JUVE E PRADÈ: OGGI L'INCONTRO

FirenzeViola.it

Nico Gonzalez è pronto a tornare ma non sarà tutto rose e fiori. Dopo le vacanze sfruttate appieno visti gli impegni che lo hanno visto protagonista in Copa America con l'Argentina capace di vincere ancora, l'attaccante della Fiorentina si prepara a conoscere il nuovo allenatore, Raffaele Palladino, e i suoi nuovi e vecchi compagni. Da quel Martinez Quarta con cui ha condiviso l'avventura in albiceleste a Lucas Beltran, amico convinto a vestire di viola la scorsa estate. Fino a Moise Kean e Andrea Colpani con cui il classe '97 condividerà, almeno per ora, l'attacco: con un futuro più in bilico che mai, Nico Gonzalez vivrà un presente di fatiche al Viola Park, per ritrovare la condizione migliore in vista dell'inizio di stagione.

24 giorni sul filo del rasoio

Da oggi fino al 30 agosto ogni giorno potrebbe stravolgere la vita e la carriera di Nico Gonzalez. Non è un mistero che la stessa Fiorentina e il giocatore stiano valutando un addio proprio l'estate successiva al rinnovo fino al 2028 che aveva fatto pensare anche ad una possibile lunga permanenza del giocatore a Firenze: le cose sono cambiate e non poco dal momento della firma con Joe Barone, e già oggi sarà una giornata decisiva per capire il destino di Nico. È atteso nelle prossime ore un incontro con il ds Pradè (probabilmente alla presenza anche degli agenti del calciatore) nel quale le parti si parleranno e spiegheranno i piani e le volontà reciproche, a quel punto inizieranno le vere trattative per la cessione oppure si dirà no ad ogni eventuale offerta (ipotesi improbabile al momento).

L'Atalanta fa sul serio, la Juventus attende

È e resta l'Atalanta la squadra che con più forza vuole Nico Gonzalez. I contatti tra le parti, come noto ormai, sono iniziati da tempo e sta per arrivare la fase cruciale dell'assalto nerazzurro all'argentino: nonostante l'infortunio di Scamacca che cambia un po' i piani della Dea, la società di Percassi è pronta a fare un'offerta allettante di solo soldi per la Fiorentina. Una soluzione decisamente più stuzzicante rispetto a ciò che può mettere sul piatto la Juventus, da tempo affascinata dalle doti di Nico che potrebbe sostituire Chiesa in bianconero: Giuntoli vuole sfruttare la carta McKennie ma lo stesso statunitense è restio all'idea. Infine c'è sempre la carta estero, in questo momento più defilata ma pronta a decollare da un momento all'altro: iniziano dunque i giorni di Nico, con il primo incontro con la Fiorentina e con le trattative che sono pronte ad incendiarsi.

