NICO DALLA 10 ALLA PREMIER: OFFERTA PESANTE. MA PER ACF NON SI MUOVE

Il Brentford fa sul serio per Nico Gonzalez. Un interesse che parte da lontano, già dai mesi scorsi quando il club classificatosi nono la scorsa stagione in Premier League ha messo nel mirino l'esterno argentino sul quale le sirene dalla Premier League sono datate addirittura gennaio scorso, con il Leicester che fu rifiutato da calciatore e società dopo giorni di riflessione. Stavolta la situazione però è diversa, un po' perché il Brentford ha messo sul piatto un'offerta che può soddisfare tutte le parti in causa, un po' perché anche il calciatore ci sta pensando.

Quarantatre milioni mettono in difficoltà chi sperava di confermare Nico Gonzalez a Firenze, dandogli la numero 10 proprio per blindare il talento argentino e costruire la squadra su di lui. Per questo, secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, la Fiorentina avrebbe già detto no all'offerta dalla Premier e la presenza di Nico dal 1' domani al momento non è in dubbio, ma rischia di essere tutto in evoluzione. Saranno giorni caldissimi sia in campo che fuori.