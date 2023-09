NICO, CHE NUMERI: EGUAGLIATI 5 MESI IN 3 SETTIMANE. L'UNICO CHE FUNZIONA IN ATTACCO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

E' stato il protagonista indiscusso delle prime settimane di calcio giocato per la Fiorentina ma certo non si vuole fermare. Nico Gonzalez ha parlato anche dall'Argentina sottolineando quanto sia un bel momento per lui nonostante l'ultimo risultato spiacevole a Milano. E i numeri confermano quello che è evidente a chi abbia visto più di 10 minuti di partite della Fiorentina in questa stagione: Nico è il leader e il realizzatore (purtroppo quasi l'unico) della squadra di Italiano.

Quel 10 sulla schiena gli ha dato ancora più vigore anche se lui dice di non sentire la pressione di un numero che è stato di Baggio, Rui Costa e tanti altri campioni. D'altronde lo disse fin dalla sua prima conferenza stampa: "La pressione la sentono i dottori", quando gli fu chiesto se temeva il fatto di essere stato l'acquisto più costoso della storia viola. La stessa massima sembra applicarla in campo e con i suoi gol la Fiorentina è tornata in Conference e spera di poter ripartire dopo la sosta.

Perché in sole tre settimane l'argentino ha segnato gli stessi gol fatti da agosto a gennaio nel 2022, quando ha vissuto forse il momento più difficile della sua carriera a Firenze. Perché segnò all'esordio contro il Twente e a settembre con l'Hellas Verona, ma fino a gennaio 2023 fu protagonista solo con gli Hearts in una partita casalinga di metà ottobre. Il quinto gol stagionale arrivò col Sassuolo il 7 gennaio, quindi cinque mesi dopo il primo, e da lì Nico non si è più fermato. Fino all'inizio di 2023 che lo vede in gol ogni 99 minuti. Non male per un esterno.