NICO ALLA JUVE, CI SIAMO: C'È' IL VIA LIBERA

Fonte: Ha collaborato Niccolò Santi

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nico Gonzalez sarà a breve un giocatore della Juventus. I contatti di queste ore hanno dunque dato esito positivo e manca solo qualche dettaglio per l'ufficialità. Ma l'accordo di massima tra i due club è stato raggiunto mentre il giocatore ha detto già sì alla Juventus ormai da tempo. L'operazione che porta l'argentino in bianconero si è dunque sbloccata e frutterà alla Fiorentina 38 milioni circa, bonus compresi. (32-33 più 5 di bonus di cui due facilmente raggiungibili) pagabili in più esercizi.

Gonzalez arrivato nel 2021 a Firenze, lascerà dunque a titolo definitivo la Fiorentina per vestire la maglia bianconera: per lui pronto un quinquennale. Finisce così la lunga telenovela in cui la volontà del giocatore, neo campione della Coppa America, è stata subito evidente. La corsa a due tra Atalanta e Juventus si è ben presto interrotta proprio per la preferenza espressa dall'argentino di trasferirsi in bianconero. Dopo il rifiuto di Commisso ad una prima offerta di prestito e riscatto a 30 milioni circa, il rilancio della Juventus è stato fondamentale al buon esito dell'operazione. Nelle prossime ore Il giocatore potrebbe partire già per Torino.

Ora i due club potrebbero tornarsi a parlare per il trasferimento di Kostic e/o Arthur in viola, operazioni che i club hanno però scollegato da quello di Nico in bianconero.