NGONGE-FARAONI APRONO AI VIOLA, DALL'ESTERO TUTTO FERMO: TIRA IL VENTO DEL MERCATO

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Sul momento d’oro di casa Fiorentina soffia forte il vento del mercato, argomento che più di tutti riempie, come da prassi, le pagine dei giornali e dei media in questi giorni di sessione invernale, ormai sempre più nel vivo. Come noto da tempo, la dirigenza viola vuole accaparrarsi almeno un esterno d’attacco e uno di difesa per rinforzare la rosa di Italiano.

Ricostruendo tutto ciò che è stato detto e scritto finora, per il primo tassello, Barone e Pradè lavorano da giorni in modo prioritario su Cyril Ngonge del Verona, divenuto ormai la prima scelta. La novità emersa nelle ultime ore è che la Fiorentina ha incassato il benestare al trasferimento da parte del giocatore, cercato con forza anche dall’Aston Villa che ha messo sul piatto degli scaligeri 10 milioni di euro. La volontà del belga però pare essere quella di restare in Italia, motivo per cui ha aperto alla Fiorentina che ora lavora con l’Hellas per cercare la quadra. Sembrano invece più defilati, al momento, i discorsi per Jesper Karlsson, Calvin Stengs e Niklas Beste. Il giocatore del Bologna piace ai viola che negli ultimi giorni avrebbero più volte provato a mettere in piedi uno scambio, prima con Brekalo - che preferirebbe tornare in Croazia alla Dinamo Zagabria - e poi con Ikoné, come rilanciato oggi dai colleghi della carta stampata. Mentre per i due esterni all’estero, nelle ultime ore non sono pervenuti passi in avanti e le due situazioni paiono al momento ferme.

Riportando il radar su Verona, detto di Ngonge, la Fiorentina sta negoziando anche per Davide Faraoni, a maggior ragione dopo il tramonto di ogni possibilità per Mazzocchi. Anche da parte del capitano dell’Hellas i viola hanno ottenuto il sì al possibile trasferimento, manca ora da trovare quello del Verona per portarlo a Firenze. Più ostica sembra invece la situazione attorno a Filippo Terracciano, con gli uomini mercato di Commisso che si erano mossi insieme all’entourage ma col Milan che al momento sembra in netto vantaggio, vista anche quella che pare essere la volontà del club viola di non alzare l’offerta da 2,5 milioni presentata tempo fa.