NELLA LISTA ATTACCANTI KEAN RESTA IN VISTA

Palladino in conferenza stampa non ha fatto nomi di mercato, neanche per l'attaccante che lui e la dirigenza inseguono in perfetta sintonia. Uno che deve segnare, deve "determinare", per usare un termine utilizzato spesso dal neo tecnico. D'altronde le idee sono ancora tante, come i nomi sul taccuino della dirigenza, giocatori famosi e meno famosi, Palladino sa che sarebbe stato inutile il 25 giugno mettere in difficoltà Pradè facendo con un nome preciso.

Tra questi, oltre il nome di Retegui sul quale però il Genoa ha troppe pretese economiche e che è all'Europeo per ora senza brillare, di sicuro resta e va per la maggiore anche quello di Moise Kean. Palladino lo avrebbe già voluto per il suo Monza a gennaio, così come la Fiorentina di Italiano, e Pradè ha sempre avuto ottimi rapporti con l'enturage - lo stesso con cui parla di Castrovilli e forse Musso -così che non avrebbe problemi a far decollare la trattativa.

Il giocatore, che viene da una stagione deludente dopo le lusinghe e la respinta al mittente dell'Atletico e l'infortunio, va in scadenza con la Juve da cui è comunque in uscita nonostante il cambio di allenatore. La dirigenza bianconera valuta se utilizzarlo per qualche scambio con il Bologna, per dare a Motta eventuali giocatori a lui fedeli o comunque di suo gradimento senza svenarsi, vista l'attenzione di Giuntoli ai bilanci. Di sicuro le pretese sarebbero inferiori a quelle per Retegui.

Certo Kean resterebbe un giocatore da rivalorizzare, una scommessa, ma è anche un giocatore che può tornare utile in attacco in più ruoli come chiede Palladino ai suoi giocatori, inoltre l'età è dalla sua parte visto che a 24 anni si può sempre migliorare e il tecnico ha dimostrato di saper lavorare con i giovani o relativamente tali. Messo alle spalle l'infortunio che lo ha tenuto fermo tra fine 2023 e marzo e tutte le problematiche passate, Kean avrà voglia di riscatto e soprattutto di riprendere confidenza con il gol, dopo lo zero nella casella dell'anno scorso. Ne ha bisogno lui (magari per riconquistare l'azzurro) ma ne ha bisogno soprattutto la Fiorentina che vuole attaccanti che sappiano "determinare"