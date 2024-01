NEL VIVO DEL MERCATO

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Primi giorni di gennaio ma il mercato sembra già esser entrato nel vivo. E d'altronde in casa viola più che il tempo che stringe sono gli infortunati a ricordare bisogni ed esigenze da soddisfare nella finestra invernale. Con il report di ieri su Sottil sembra certificarsi un'altra assenza in vista della Supercoppa in Arabia, là dove Italiano può solo sperare di rivedere magari Nico Gonzalez perchè intanto Kouamè è già partito per la Coppa d'Africa.

Così, mentre la posizione di Brekalo resta congelata in attesa di notizie dalla Dinamo Zagabria, non ci sarebbe da stupirsi se nei prossimi giorni s'intensificassero i contatti per la priorità di questo inverno, l'esterno, su piste che portano al tedesco Beste dell'Heidenheim o su Stengs del Feyenoord per restare all'estero ma senza dimenticare il candidato Ngonge che resta sempre d'attualità.

Intanto qualcosa potrebbe muoversi anche sul fronte dell'alternativa a Kayode, almeno a giudicare dai rumors della giornata di ieri su Terracciano del Verona. Già ricercato dal Milan il terzino piace anche ai viola e non sono da escludersi tentativi di rilanci visto che nel frattempo per Mazzocchi al Napoli sembra già tutto fin troppo avviato.

Piste difensive da vagliare anche alla luce di orizzonti che potrebbero cambiare da qui a fine mese, se non proprio su Theate, almeno su Kiwior per il quale nonostante tutto l'Arsenal resta interlocutore difficile da convincere, o ancora su quel Klostermann del Lipsia che andrebbe a coprire sia la zona centrale che la fascia destra.