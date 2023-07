NEL SEGNO DI INIESTA: ARTHUR E LE 60 PARTITE IN TRE ANNI

FirenzeViola.it

Il nome caldo per il centrocampo della Fiorentina è Arthur Ramos de Oliveira Melo, per tutti Arthur. Brasiliano classe '96 cresciuto calcisticamente nel Gremio, fino a soli tre anni fa pensare che potesse arrivare a Firenze era probabilmente solo utopia. E invece, dopo un'ultima stagione al Barcellona scintillante e il passaggio a Torino, sponda Juventus, in un'operazione che ha sancito l'emblema dell'operazione plusvalenze messa in atto dal club bianconero, Arthur calcisticamente e fisicamente si è perso.

Troppi infortuni per trovare la continuità necessaria a mostrare tutta la sua qualità tecnica, da vero brasiliano. E probabilmente anche le scelte sbagliate per un calciatore che fa delle geometrie e del ritmo le sue caratteristiche migliori: prima con la Juventus e poi con il Liverpool ha trovato dei progetti tecnici e tattici nei quali non è riuscito ad incidere. Il tutto si è concretizzato in poco meno di 60 partite giocate dal 2020 ad oggi tra tutte le competizioni (di cui 4 in tutto con la maglia dei reds). Anche se vige ricordare che due profili come Pizarro e Torreira, per fare un esempio, arrivarono in viola dopo anni da pochissime partite.

La storia di Arthur è quella di un ragazzo cresciuto a Goiania, poco sotto la capitale Brasilia che sognava di fare il calciatore, in alternativa il contadino oppure cavalcare tori. È un amante degli animali ed ha un grande amico di nome Tuntz, il suo cane Golden Retriever. Cresciuto nel mito di Iniesta e Xavi, ha coronato il sogno di vestire la maglia blaugrana del Barcellona dove non più di qualche giorno fa ha ancora detto di voler tornare. Difficile però che ciò accada, a differenza di quanto potrebbe succedere con la Fiorentina: l'ingaggio è di quelli pesanti, quasi 5 milioni all'anno più bonus.

Ma l'apertura della Juventus a contribuire in larga parte, se non completamente, al pagamento dello stipendio di fronte ad un'offerta per il prestito oneroso agevola e non poco la Fiorentina che - registrato l'ok anche di Italiano, a cui il giocatore piace molto - avanza spedita verso l'idea di far vestire il viola ad Arthur Melo.