Ad una situazione già piuttosto complicata in classifica per la Fiorentina si è aggiunta la vittoria di un Hellas Verona che nel 2023 viaggia a ritmi notevoli e si è portato a soli 7 punti. Basti pensare che gli scaligeri hanno recuperato in poco più di un mese proprio 7 punti alla squadra di Italiano per capire che, se Allegri qualche settimana fa parlava di salvezza per una Juventus che evidentemente indietro non si doveva guardare, è bene che la Fiorentina cominci ad ingranare per non avere brutti pensieri.

Anche perché ora c'è il doppio impegno contro il Braga e nel mezzo le due delicatissime sfide con Empoli al Franchi e proprio contro l'Hellas a Verona. Si sapeva già prima della Juventus, ora è arrivata la conferma: sarà una fine di febbraio fondamentale per la squadra viola che si gioca tanto, se non tutto, della propria stagione.

Il primo passo sarà la trasferta europea che potrebbe aiutare a scacciare via i cattivi pensieri, ma anche ad aggiungere tensione ad una situazione non semplice. Davanti ci sarà uno Sporting Braga in versione deluxe, per Italiano e la sua squadra sarà una settimana durissima. Ma come disse Spalletti: uomini forti, destini forti, uomini deboli, destini deboli.

Nel nome del 7, come i punti che distano dal terzultimo posto ma anche come il numero di maglia di Luka Jovic. A lui si aggrappano le speranze europee e non solo della Fiorentina: in Conference League ha fatto vedere le cose migliori, con il Braga sarà l'occasione per prendersi finalmente la Fiorentina.