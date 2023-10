NAZIONALI E BUONE NOTIZIE: ITALIANO E UNA SOSTA CON TANTI SORRISI IN DOTE

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nessun infortunato, un gol (di Bonaventura), due assist (quello del solito Nico e del baby Amatucci), perfino un esordio (quello di Kayode con l'Under-21) e tante buone sensazioni. Soprattutto per Vincenzo Italiano. Gli impegni dei giocatori della Fiorentina con le rispettive Nazionali hanno portato in dote a Vincenzo Italiano solo ottime notizie, confermando che il momento di alcuni singoli è decisamente positivo (i gesti tecnici decisivi del numero 5 e del numero 10 ne sono la riprova più fedele) e che il gruppo che da domani al Viola Park sarà finalmente al completo può affrontare con lo spirito giusto il delicato derby di lunedì contro l'Empoli.

Al di là di alcuni risultati (specie quelli dell'Italia), il ritorno al gol di Jack è stata indubbiamente la copertina della sosta che ci stiamo per lasciare alle spalle. Una rete d'esperienza, d'opportunismo che tradisce una bella storia di rinascita da parte di un giocatore che - tornato in Nazionale dopo tre anni - ha dimostrato di poter ancora essere decisivo. Tanto in viola quanto in azzurro. Un po' lo stesso discorso che è possibile fare per Martinez Quarta, che reinventato nel ruolo di terzino destro ha sfruttato al meglio l'occasione che gli ha concesso il ct Scaloni dopo oltre una stagione di attesa.

Bene anche i baby: Kayode - il giovane rivelazione di questo avvio di annata - ha toccato con mano l'aria dell'Under-21 mentre Amatucci con un suo passaggio vincente ha permesso all'Italia Under-20 di battere la Polonia (un peccato, invece, che Comuzzo sia rimasto in panchina al pari di Beltran che per l'ennesima volta è stato spedito in tribuna con l'Argentina: ma presto verrà anche il loro momento). Ecco, nel dettaglio, il rendimento dei giocatori viola con le rispettive Nazionali (in maiuscolo le sfide giocate in trasferta):

Cristiano Biraghi

-vs Malta V 4-0 (14/10)

entrato all'87'

-vs INGHILTERRA s 3-1 (17/10)

mandato in tribuna

Giacomo Bonaventura

-vs Malta V 4-0 (14/10)

titolare, 1 gol, uscito all'87'

-vs INGHILTERRA s 3-1 (17/10)

rimasto in panchina

Michael Kayode

-vs Norvegia (17/10) V 2-0

entrato all'87'

Lorenzo Amatucci

-vs Polonia (13/10) V 1-0

titolare, assist per Terracciano

Pietro Comuzzo

-vs Polonia (13/10) V 1-0

rimasto in panchina

Nicolas Gonzalez

-vs Paraguay V 1-0 (13/10)

titolare, uscito in pieno recupero al 94'

-vs PERÙ V 2-0 (18/10)

titolare e in campo per 95', assist per il primo gol di Messi

Martinez Quarta

-vs Paraguay V 1-0 (13/10)

rimasto in panchina

-vs PERÙ V 2-0 (18/10)

subentrato al 34' al posto di Montiel e impiegato terzino destro

Lucas Beltran

-vs Paraguay V 1-0 (13/10)

mandato in tribuna

-vs PERÙ V 2-0 (18/10)

mandato in tribuna

Josip Brekalo

-vs Turchia S 0-1 (12/10)

titolare, sostituito al 63'

-vs Galles S 2-1 (15/10)

titolare, sostituito all'intervallo

Nikola Milenkovic

-vs UNGHERIA S 2-1 (14/10)

titolare, centrale della difesa a tre, ammonito

-vs Montenegro V 3-1 (17/10)

titolare, centrale della difesa a tre

Christian Kouame

-vs Marocco P 1-1 (14/10)

entrato al 93'

-vs Sudafrica P 1-1 (17/10)

entrato al 90'