NATALE ALL'INSEGNA DI FIORENTINA E BOLOGNA, ORA RIVALI IN COPPA E ZONA CHAMPIONS

L'Appenino che non ti aspetti. Natale all'insegna di Inter, saldo al primo posto, e di Fiorentina e Bologna, in corsa per l'Europa che conta. Il Bologna insomma al momento è la squadra riivale numero uno per la zona Champions e dalla quale dipenderà il percorso dei viola in Coppa Italia. Se negli ultimi anni Fiorentina e Bologna hanno raccolto le briciole delle big, con i viola comunque a lottare per un posto in Europa e per due trofei con la gestione Italiano, è indubbio che in questa stagione il vero step lo sta facendo la squadra di Thiago Motta. Due presidenti americani ambiziosi e che puntano anche sulle strutture, due allenatori altrettanto ambiziosi e vogliosi di lasciare un'impronta, dal futuro roseo.

Dopo lo scontro diretto del 12 novembre al Franchi, vinto dalla Fiorentina, le due squadre si ritroveranno presto a lottare dunque per obiettivi importanti. Non c'è ancora la data precisa, forse il 9, ma a gennaio in palio tra le due ci sarà la semifinale di Coppa Italia mentre il 14 febbraio (data spostata per l'impegno in Supercoppa dei viola) le due squadre si contenderanno un posto nell'Europa che conta. Dopo l'ultima dell'anno (il Torino al Franchi il 29 per i viola, trasferta ad Udine il 30 per i rossoblù) ci saranno molte gare fino a San Valentino per capire se sarà davvero uno scontro diretto, con la Fiorentina alle prese con un calendario complesso dalla Befana in poi.

Sassuolo in trasferta e Udinese in casa con la Coppa in mezzo prima di volare a Riad per affronatre le due gare di Supercoppa. Al ritorno Inter in casa, Lecce in trasferta e Frosinone di nuovo al Franchi prima del quanto mai atteso derby dell'Appennino appunto al Dall'Ara. Più lineare il cammino del Bologna: Genoa in casa il 5, trasferta a Cagliari il 14, poi riposo (per la gara posticipata proprio con i viola) fino al 27 quando affronterà il Milan a San Siro. A febbraio tre le gare consecutive al Dall'Ara: Sassuolo (3), Lecce (11) e appunto Fiorentina (14).