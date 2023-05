NARDELLA A RFV: "DOMANI SARÀ ESALTANTE. FRANCHI APERTO IL 7? SI PUÒ MA NON DIPENDE DA NOI"

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato in esclusiva a Radio Firenzeviola alla vigilia della finale di Coppa Italia: "Domani sarà una giornata esaltante. Ci auguriamo tutti di vivere una primavera e un'estate viola. Io non ricordo di essermi mai trovato con due finali da giocare a questo punto, poi si macinano record che ci fanno capire la storia della nostra Fiorentina. In città si respira gioia, entusiasmo: c'è il clima giusto. Ieri al Franchi è stato impressionante e i ragazzi erano molto concentrati. Rocco era in grande forma ed è stata un'ora veramente piacevole: da tanti anni non si respirava un clima così. Ora speriamo tutti di prenderci la rivincita per quella partita che non si doveva giocare nel 2014. Ci sono tanti spunti e ricordi che ci vengono in mente in questa viglia piena di trepidazione".

Cosa vi siete detti con Commisso?

"Può essere l'anno della sua consacrazione, arrivata anche rapidamente perché è un percorso breve alla Fiorentina. La città lo deve ringraziare al pari della società e della squadra. Poi se ripensiamo all'inizio del campionato non so in quanti se l'aspettassero. Con Rocco abbiamo parlato dei giocatori, mi ha dato il suo punto di vista sui giocatori. Mi ha colpito quanto conosca e stia attento ai suoi giocatori: è raro vedere un presidente che sta così tanto con i giocatori e questo lo apprezzo molto. Ieri ho avuto un'immagine di un collettivo molto unito grazie anche a Rocco Commisso".

L'unione è la forza della Fiorentina?

"Firenze è sempre stata l'arma in più per la Fiorentina. La nostra è l'unica realtà in cui una squadra speciale appartiene ad una città speciale. C'è una passione unica, che ci porta a criticare ma anche ad entusiasmarci. E anche chi non è tifoso partecipa a questo momento bello in città. Firenze lo merita perché è cresciuta tanto. Ci mancava solo di coronare i successi della città con un grande successo della Fiorentina".

Per il Calcio Storico ci sarà qualcosa per celebrare la Fiorentina?

"Assolutamente, ci stiamo pensando e mi piacerebbe che ci fosse un esponente dei viola ad una delle partite del calcio in costume".

Domani sera sarà a Roma?

"Sì, ma ho già comprato anche il biglietto per Praga. L'ho detto anche a Commisso che era molto contento. Domani sarà una bolgia. Ai tifosi raccomando solo di essere la solita tifoseria che non va mai oltre a differenza di altri".

Le iniziative per domani sera a Firenze?

"Lo stadio è in concessione alla Fiorentina quindi il Comune deve rispettare le decisioni della società sull'apertura o meno per vedere la partita. Per Praga può essere una soluzione da valutare, per Roma era una situazione diversa. Poi ci siamo organizzati bene con i maxischermi in città, evitando di individuare una sola piazza dove ammassare i tifosi e rischiare qualche incidente. Le otto location disseminate è stata molto apprezzata. Per Praga vedrei bene l'ipotesi di aprire lo stadio, fermo restando il fatto che deciderà la Fiorentina".