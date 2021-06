NAPPI A FV, RIBERY PUÒ DARE ANCORA TANTO. VLAHOVIC DEVE CONFERMARSI

"Ribery è un ragazzo a posto, intelligente, ma deve mettersi in testa di non poter giocare tutto il campionato" dice Marco Nappi, contattato in esclusiva da FirenzeViola.it - "Gattuso farà le sue scelte e metterà in campo la squadra migliore: se pensa di stare lì a dare il suo contributo anche per 20' e 30' lo terrei. Conta quello che vuole fare lui, può dare ancora tanto" ha detto l'ex giocatore viola sul futuro, ancora incerto, di Franck Ribery.

Il francese ha espresso la volontà di restare. Può essere un segnale importante?

"A prescindere dagli infortuni che ha avuto, dall'età e da tutto quanto, è un giocatore che ha dato il suo contributo alla Fiorentina. Ha grandissime qualità, è carismatico, la sua esperienza è servita ai viola per raggiungere la salvezza".

Crede che Gattuso sia stata la scelta più giusta per la Fiorentina?

"Prima bisogna lasciarlo lavorare, vedere come affronta questa nuova avventura e poi dare dei giudizi. I risultati condizionano, ma penso che Commisso abbia puntato su un tecnico che ha fatto bene a Napoli, facendo vedere gran bel calcio. Il presidente poi è calabrese come lui...".

Vlahovic sembra destinato a restare. E' la scelta più giusta?

"Con due anni di contratto resta... Lui deve solo ringraziare la Fiorentina, 21 gol li ha fatti grazie a questa società. Diventerà importantissimo, una delle prime donne, ma deve riconfermarsi perché quello che ha fatto quest'anno fa parte del passato... Nel calcio conta solamente il presente. Firenze deve essere per lui un trampolino per il futuro, ma deve continuare così".

Il modulo di Gattuso potrebbe far tornare Callejon ai suoi livelli?

"Se la Fiorentina ha i giocatori adatti con il modulo che piace a lui sì. Io sono un allenatore che si adatta in base ai giocatori, non snaturo mai le loro caratteristiche... Se ha la squadra per poter fare il modulo come faceva a Napoli allora può diventare davvero importante. E' molto bravo nei tagli e può tornare quello ammirato in azzurro. Poi vorrei spendere due parole sul vice di Gattuso".

Prego.

"Con Riccio ho giocato insieme alla Ternana. Posso assicurarvi che è davvero molto preparatore e bravo nel suo lavoro".