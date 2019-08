MONTELLA, CONTRO IL MONZA CI VUOLE LA MIGLIOR FIORENTINA. EMOZIONATO PER IL DEBUTTO

Vincenzo Montella ha parlato al sito ufficiale della Fiorentina, per presentare la sfida di Coppa Italia con il Monza. Ecco le sue parole: "C'è emozione per la prima partita ufficiale al Franchi, ci teniamo molto. Affrontiamo una squadra pericolosissima e voglio che questo arrivi anche alla squadra perché il Monza ha fatto 4 gol in trasferta su un campo importante e dispone di calciatori da serie A con tutto il rispetto per la C, hanno morale e staranno bene fisicamente. Perciò ci vuole molta concentrazione, come è accaduto nell'amichevole con il Galatasaray. Più o meno sarà la stessa formazione".

Preparazione senza sosta? "Non abbiamo sottovalutato nulla, ci siamo allenati anche a Ferragosto. E' giusto alzare i ritmi in vista del campionato ma intanto mi soffermerei su questa partita di Coppa che l'anno scorso qualche soddisfazione e risultato li ha dati anche se non c'ero io in panchina. Le temperature sono alte ma ci dobbiamo adattare".

Cosa pensa di Brocchi? "Ci conosciamo ed anche se non ci siamo mai frequentati c'è grande stima. E' stato gentile con me quando sono subentrato al Milan e ci fu scambio di opinioni, è un bravo ragazzo che reputo anche un professionista perché le sue squadre hanno un'identità e una filosofia di gioco; inoltre ci ci mette anima e corpo nel preparare le partite. Gli auguro il meglio possibile in campionato ma sicuramente non in Coppa Italia.

Tifosi in fila? Questo clima mi dà carica e responsabilità, Commisso ha portato tantissimo entusiasmo e il tifoso fiorentino ci sta dando credito. Crede nel nuovo percorso e noi ne dobbiamo far tesoro e alimentare questo credito con le prestazioni ed essere riconoscenti perché tanto dobbiamo ancora fare.

Il debutto mio contro il Novara? Non penso tanto al passato, sono focalizzato su questa partita al Franchi e al fatto che dobbiamo vincere al di là dell'amichevole già vinta. Penso solo a questo".

Boateng falso nueve o altre novità? "Si può essere più offensivi ma con equilibrio. I nostri esterni sono più offensivi che difensivi. Ed è difficile pertanto proporre un centrocampo a due con quattro esterni offensivi. Mi piacerebbe ma il calcio italiano ha bisogno di equilibri".