MISSIONE RIMONTA EUROPEA. TRA I VIOLA IN DUE CI SONO GIÀ RIUSCITI IN PASSATO

Questa sera la Fiorentina è chiamata a vincere con un gol di scarto per andare quantomeno ai tempi supplementari, mentre per accedere alla finale dei 90 minuti serve necessariamente una vittoria con almeno due gol di differenza. Missione impossibile? Firenze ci crede, come del resto è lecito aspettarsi, anche se non sarà di certo una passeggiata come ci ha già insegnato la sfida del Franchi appena una settimana fa. Ma tra i giocatori a disposizione di Vincenzo Italiano quali sono i giocatori che hanno già compiuto rimonte in campo europeo?

Partiamo in ordine con la vittoria probabilmente meno di spessore, ovvero quella dello Slavia Praga ai tempi in cui c'era Antonin Barak. Era il 14 luglio 2016 e la squadra ceca aveva appena perso per 3-1 contro gli estoni del Levadia Tallin nel match valido per il secondo turno di qualificazione all'Europa League. Al ritorno nella Fortuna Arena di Praga però, Barak e compagni rimontarono lo svantaggio vincendo 2-0 e accedendo alla fase successiva (al tempo valeva ancora la regola del gol in trasferta). Nulla da togliere a questa rimonta, ma si trattava comunque di una fase diversa della competizione e lo Slavia Praga fu eliminato all'ultimo turno prima dei gironi dall'Anderlecht.

Chi invece ha lasciato il segno ed è stato protagonista di una rimonta incredibile è stato Luka Jovic, nei suoi anni all'Eintrach Francoforte. Dopo la sconfitta per 4-2 all'andata contro il Basilea, nella sfida valida per i quarti di finale di Europa League 2018/2019, al ritorno i tedeschi si imposero per 2-0 sui lusitani, permettendo così a Jovic e compagni di accedere alle semifinali (poi perse contro il Chelsea ai calci di rigori). L'attaccante serbo contribuì notevolmente al passaggio del turno visto che all'andata segnò un gol che tenne in vita la sua squadra. L'attuale attaccante della Fiorentina fu anche spettatore della rimonta del Real Madrid due anni contro il PSG agli ottavi di finale della Champions League 2021/22. All'andata gli spagnoli persero 1-0, ma il ritorno vinsero per 3-1. Jovic però non scese mai in campo nel doppio confronto.