MINOTTI A RFV, NICO GONZALEZ UN LEADER I VIOLA DEVONO TENERLO.MERCATO? PRENDEREI UN DIFENSORE

Lorenzo Minotti a Radio FirenzeViola

L'ex calciatore, ora opinionista di SKYSport, Lorenzo Minotti è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Firenze in Campo" per parlare di questo inizio di stagione dei viola: "La squadra è cresciuta rispetto all'anno scorso. In questa stagione la Fiorentina sta facendo buone cose e quindi penso possa essere orgogliosa. Un inizio in linea con le aspettative di inizio campionato".

Il cammino europeo in questa prima fase è stato migliore rispetto alla scorsa stagione. Questo è un segno di maturità?

"La Fiorentina può essere soddisfatta. Gli ottimi numeri sono il frutto di un rendimento molto buono. La squadra e l'allenatore sono sicuramente maturati. Il percorso di questa Fiorentina è simile a quello del mio Parma che all'inizio ha avuto difficoltà in campo europeo e poi via via si è riuscito ad adattare. Anche per un allenatore come Italiano non è facile con tante partite ravvicinate ma adesso anche lui è cresciuto e penso che abbia ingranato la marcia giusta. Anche nella gestione della rosa è stato molto bravo, ma questa è una caratteristica che già aveva dimostrato ai tempi di La Spezia".

Quali pensa possano essere gli obiettivi futuri della Fiorentina?

"Ovviamente si spera sempre di andare avanti in tutte le competizioni. Però alcuni calcoli penso sia inevitabile che vengano fatti se la Fiorentina si lotterà un posto in Champions League. Va detto che anche in campo europeo a marzo si inizia a fare sul serio con poche avversarie che rimangono in corsa per vincere. La viola deve cercare di fare bene nelle coppe e di rimanere agganciata alle prime cinque posizioni in campionato. Ovviamente questo dipende anche dal rendimento delle altre squadre non solo dai viola. E' difficile fare pronostici. L'obiettivo ora deve essere solo crescere e migliorare".

Nico Gonzalez cosa ne pensa? Potrebbe partire a Gennaio?

"Nico sta crescendo e lo dimostra la maglia da titolare dell'Argentina. Nico a me piace molto è sempre presente nella partita, si sacrifica. E' diventato un leader e si vede. Diventerà sicuramente un giocatore su cui punteranno gli occhi tante squadre. Però penso che la Fiorentina a gennaio non si priverà dei suoi giocatori migliori".

Riguardo invece al mercato in entrata?

"In entrata ci sarà da fare una riflessione sul ruolo del difensore centrale. MIlenkovic e Ranieri stanno facendo molto bene, Quarta invece va più a fasi alterne. Penso ci sia bisogno di un centrale. Tante volte la Fiorentina ha preso gol simili con i difensori che perdono la marcatura. I viola possono allenare queste situazioni. Italiano deve riuscire ad evitare alcuni gol. La Fiorentina ha perso solo quando non è riuscita a segnare, questo vuol dire che troppo spesso prende gol. Trovare il giocatore giusto a gennaio però non è mai semplice".

Di Comuzzo cosa ne pensa?

"Comuzzo mi ha fatto una buona impressione. Molto applicato anche da terzino. Mi sembra un ragazzo intelligente che lavora e ascolta cosa gli viene insegnato. Dobbiamo ancora vederlo però penso che abbia una buona base di partenza".