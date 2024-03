MINIMO SFORZO, MASSIMO RISULTATO. MA DA IERI LA VIOLA È NELLA STORIA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Minimo sforzo, massimo risultato. Con il più immancabile dei brividi nel finale che più di una volta hanno connotato le prove della Fiorentina in questa stagione. A conti fatti, con quella subita da Khalaili all’88’ (buon giocatore, da tenere d’occhio anche alla luce dei due gol segnati tra andata e ritorno ai viola) sono saliti in tutto a nove le reti incassate da Biraghi e soci negli ultimi 15’ di partita nel 2023/24. Un aspetto da migliorare, certo, ma che ieri sera è passato quanto meno in secondo piano rispetto alla qualificazione - più che meritata per quello che si è visto nei 180’ tra Budapest e Firenze - centrata dalla Fiorentina, che domani alle 14 conoscerà a Nyon non solo il nome della squadra che affronterà nei quarti di finale ma anche l’abbinamento con altre due potenziali semifinaliste del torneo.

L’accesso ai quarti di Conference resta in ogni caso un traguardo storico: la Fiorentina infatti è entrata tra le migliori otto di una competizione europea per la seconda stagione consecutiva come non succedeva dal biennio 1960/61 e 1961/62 (in entrambe le annate in Coppa delle Coppe). Allora la Viola, che raggiunse poi la finale in entrambi i casi, portò a casa solo uno dei due trofei - quello ottenuto ad Ibrox Park dai suoi mitici “Leoni” contro i Rangers - perdendo poi la seconda finale contro l’Atletico Madrid. Ovvio che in casa viola la speranza sia quella, dopo la beffa di Praga di un anno fa, di invertire la tendenza nella finalissima di Atene di maggio.

Come l’Atalanta, che ha eliminato lo Sporting, la Fiorentina resta così l’unica italiana ad essere ancora in corsa su tre fronti: la corsa verso l’Europa in campionato (e proprio contro la Dea domenica andrà in scena uno scontro diretto di vitale importanza), il sogno della finale di Coppa Italia (anche in questo caso con i nerazzurri di mezzo) e quello di bissare il percorso in Conference di un anno fa. Qualcosa che, dopo il pareggio di ieri, è un po’ più concreto.