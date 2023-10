MINALMENTE

FirenzeViola.it

© foto di Imago/Image Sport

Dopo la brutta sconfitta casalinga contro l’Empoli la Fiorentina vuole ritrovare il prima possibile la vittoria in campionato e cercherà di farlo proprio domani sera all’Olimpico contro la Lazio. Tra le notizie positive in vista della gara contro i biancocelesti c’è sicuramente il rientro nella lista dei convocati di Cristiano Biraghi ma soprattutto di Yerry Mina.

Dopo l’infortunio con la sua Colombia avvenuto il 13 settembre nella sfida contro il Cile, l’ex difensore di Barcellona e Everton ritrova la convocazione e, per il momento, torna a sedersi sulla panchina viola, cosa che non accadeva da questa due mesi visto che l’ultima volta era stata il 4 settembre nella sconfitta per 4-0 contro l’Inter a San Siro.

"Felice di tornare ad allenarmi con i miei compagni dopo alcune settimane di stop. Ogni giorno con sensazioni migliori, motivato e preparato ad unirmi al gruppo" ha dichiarato Mina tramite un post sul proprio profilo ufficiale Instagram. Probabilmente l’esordio in maglia viola non avverrà domani contro la Lazio ma il rivederlo tra i convocati è sicuramente una notizia più che positiva vista anche la coperta corta, a causa degli infortuni, nel reparto difensivo. Proprio del centrale colombiano ha voluto parlarne con molta stima quest’oggi anche Vincenzo Italiano: “Yerry si aggregherà al gruppo visto che da venerdì è rientrato, facendo tre allenamenti intensi, ma deve ancora recuperare essendo stato fuori tanto tempo. Verrà con noi per assaporare il clima partita e stare coi compagni, e si aggiunge alla squadra dando il suo grande contributo anche se non dovesse essere schierato dall’inizio. Perché è un leader, si fa sentire e da questo punto di vista ne abbiamo bisogno”.