MINA, DALLA VOGLIA DI ITALIA AI CONTATTI NEL 2017: LA FIORENTINA ERA NEL DESTINO

FirenzeViola.it

© foto di Imago/Image Sport

Yerry Mina è ufficiosamente il quinto acquisto di questa sessione estiva della Fiorentina. Il difensore colombiano, che sbarca in viola a parametro zero dopo l’esperienza all’Everton, nella mattinata di ieri ha svolto le visite mediche a Roma ed è arrivato al Viola park in serata: l'operazione si è completata in poche ore, ma i colori viola erano nel destino del difensore già da diverso tempo.

Secondo quanto racconto dalla redazione di FirenzeViola.it, i primi approcci tra la Fiorentina e Mina risalgono addirittura al dicembre del 2017, quando la dirigenza viola durante quell’inverno incontrò a Roma l’entourage del classe ‘94 proprio per capire la fattibilità della trattativa. I presupposti per il buon esito dell’operazione c’erano tutti: il calciatore da sempre desiderava di giocare nel campionato italiano, i rapporti con il Palmeiras erano ottimi (la Fiorentina aveva acquistato Vitor Hugo dai brasiliani solamente sei mesi prima) e, inoltre, la concorrenza della Sampdoria non sembrava spaventare la dirigenza gigliata. Tutto si complicò, però, con l’inserimento del Barcellona, che riuscì ad assicurarsi Mina grazie a un’offerta irrinunciabile sia per il club che per il colombiano.

Ecco che quasi cinque anni dopo Jerry Mina sbarca finalmente sulle rive dell’Arno. Staremo a vedere se il calciatore sarà un titolare o meno della difesa di mister Vincenzo Italiano, ma la voglia di far bene è tanta e quella di entrare il prima possibile nei cuori dei tifosi viola ancora di più…