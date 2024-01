MINA-BREKALO, IL TEMPO STRINGE MA NON TROPPO: LE CHIUSURE DEL MERCATO ALL'ESTERO

FirenzeViola.it

Josip Brekalo il 1° febbraio sarà ancora un giocatore della Fiorentina o può nutrire legittimamente delle speranze per tornare alla Dinamo Zagabria? Mina, alla fine, andrà in Arabia oppure negli Emirati, con l'ipotesi anche di poter fare tappa in Portogallo o Grecia? Tante ipotesi ancora in ballo in casa Fiorentina, almeno sul fronte delle uscite, eppure la differenza non è così sottile come si potrebbe pensare. L'unica cosa certa, almeno sul fronte delle entrate, è che tra una settimana chiuderà il mercato in Italia (alle 20 del 1° febbraio) così come per le maggiori leghe europee come Premier, Ligue1 e Liga. Ma per quelli che sono i giocatori pronti a fare le valige al Viola Park ci sono tante possibilità da vagliare.

Tra gli elementi che hanno più possibilità di cambiare casacca c'è certamente Yerry Mina, che tuttavia tra le varie prospettive che ha davanti a sé rischia addirittura di dover salutare solo a febbraio inoltrato: al di là, infatti, di Arabia, Grecia e Portogallo (Paesi dove il mercato chiuderà rispettivamente il 30, il 31 gennaio e il 2 febbraio e dai quali si sono manifestati interessamenti concreti per l'ex Everton, nello specifico da parte di Olympiacos e Porto, oltre a un club saudita per ora rimasto top-secret) esiste anche l'ipotesi che il centrale colombiano possa trasferirsi negli Emirati Arabi, dove il mercato in entrata chiuderà i battenti il prossimo 21 febbraio.

La speranza della Fiorentina, ovviamente, è quella di concludere al più presto l'eventuale cessione dell'"obelisco", in virtù del fatto che il 2 gennaio i viola dovranno comunicare a Lega e Uefa le liste definitive dei giocatori che prenderanno parte a Serie A e Conference e nessuno dalle parti di Bagno a Ripoli vuole correre il rischio di escludere un giocatore pronto a essere ceduto, per poi ritrovarselo fuori rosa fino al termine stagione. Stesso discorso per Brekalo, conteso fino ad oggi da Salernitana e Dinamo Zagarbia. Nel caso in cui i confronti tra i viola e i croati dovessero riprendere (ad oggi ipotesi complessa), l'esterno avrà tempo fino al 15 febbraio per tornare nella squadra di cui ha fatto il settore giovanile, debuttando tra i professionisti. Il tempo stringe, certo. Ma c'è ancora più di un jolly che la Fiorentina è pronta a giocarsi.

Ecco le date di chiusura dei principali mercati in entrata nel mondo:

Arabia Saudita: 30 gennaio

Qatar: 31 gennaio

Grecia: 31 gennaio

Belgio: 1 febbraio

Danimarca: 1 febbraio

Germania: 1 febbraio

Francia: 1 febbraio

Italia: 1 febbraio

Messico: 1 febbraio

Spagna: 1 febbraio

Olanda: 1 febbraio

Inghilterra: 1 febbraio

Portogallo: 2 febbraio

Turchia: 9 febbraio

Romania: 12 febbraio

Croazia: 15 febbraio

Svizzera: 15 febbraio

Serbia: 16 febbraio

Argentina: 18 febbraio

Emirati Arabi Uniti: 21 febbraio

Polonia: 22 febbraio

Russia: 22 febbraio

Colombia: 1 marzo

Brasile: 7 marzo

Stati Uniti: 31 gennaio-23 aprile

Bulgaria: 1 febbraio-29 febbraio